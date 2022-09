Lewandowski strzela w debiucie. Maestro. Ależ przymierzył [WIDEO]

Były wcześniej okazje, ale żadna z nich nie była na tyle dobra, by Robert Lewandowski mógł wpisać się na listę strzelców. Starał się zdobyć bramkę po stałych fragmentach gry, oddając strzał piętką, by zaskoczyć rywala, a innym razem zamiast strzelić, chciał oddać piłkę kolegom, by któryś z nich zapisał się w meczowym protokole. Lewandowski czekał tak do 35. minuty, aż w końcu sam odpalił zza pola karnego i w końcu trafił do siatki rywala.

Robert Lewandowski strzela w Lidze mistrzów. Gol Polaka w debiucie

Rzadko widzimy Roberta Lewandowskiego strzelającego gole zza pola karnego. Zdecydowanie częściej Polak pokonuje bramkarzy z "szesnastki". Tym razem jednak przymierzył idealnie. Przyjął piłkę na 17. metrze, zamarkował strzał zwodząc obrońcę, a następnie uderzył na dalszy słupek. Piłka wpadła w dolny róg bramki, a FC Barcelona objęła dwubramkowe prowadzenie. Wcześniej pierwszą bramkę zdobył Franck Kessie.

FC Barcelona trafiła do grupy z Interem Mediolan, Bayernem Monachium oraz Viktorią Pilzno. Tylko dwa kluby awansują do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizacja o te miejsca będzie więc niezwykle zacięta.

Robert Lewandowski rozegrał w Lidze Mistrzów 106 meczów. Strzelił 86 goli i zdobył 25 asyst. Polak zdobywa średnio 0,81 gola na mecz. To najlepszy wynik wśród piłkarzy z co najmniej 40 meczami w rozgrywkach.

