Trzy gole Lewandowskiego. "Potwór" z Barcelony grasuje w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Siedem lat czekają kibice FC Barcelony na triumf w Lidze Mistrzów. Te lata to pasmo rozczarowań tego klubu. Największe było w dwóch ostatnich sezonach, kiedy FC Barcelona najpierw odpadła w 1/8 finału, a potem w fazie grupowej.

Hat-tricka Roberta Lewandowskiego

Nikt zatem nie wyobrażał sobie, by FC Barcelona miała na inaugurację tego sezonu nie wygrać. Tym bardziej, że zmierzyła się z najsłabszym zespołem grupy - Viktorią Pilzno. Na stratę punktów, mając w perspektywie mecze z Bayernem Monachium i Interem Mediolan, Hiszpanie absolutnie nie mogli sobie pozwolić.

Mimo tego, mając bardzo szeroką i wyrównaną kadrę, trener Xavi dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. W porównaniu do ostatniego meczu ligowego z Sevillą, na ławce usiedli Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde, Raphinha, Sergio Busquets i Gavi. Tylko ten ostatni pojawił się na boisku w drugiej połowie.

Z konieczności wygranej doskonale zdawali sobie sprawę piłkarze FC Barcelony. Od początku dominowali i ciągle atakowali. Szybko objęli prowadzenie, jednak nie po koronkowej akcji, a po stałym fragmencie gry. W 13. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Ousmane Dembele, piłkę zgrał Jules Kounde, a Franck Kessie głową z czterech metrów trafił do siatki.

Goście szybko mogli jednak wyrównać. W 24. minucie po starciu z Andreasem Christensenem upadł w polu karnym Jhon Mosquera. 32-letni sędzia Lawrence Visser podyktował rzut karny i miał w ręku czerwoną kartkę. Wydawało się, że będzie jedenastka, a oprócz tego Duńczyk wyleci z boiska. Po analizie VAR belgijski arbiter zmienił jednak słusznie swoją decyzję. Zauważył bowiem, że Mosquera uderzył łokciem Christensena. Ukarał Kolumbijczyka żółtą kartką i odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy.

W 34. minucie pierwszą bramkę w tym sezonie w Lidze Mistrzów zdobył Robert Lewandowski. Dostał podanie od dobrze grającego Sergi Roberto, zwiódł obrońcę i precyzyjnie uderzył z 18 metrów.

Lewandowski w wieku 34 lat, 17 dni stał się najstarszym zawodnikiem FC Barcelony, który strzelił gola w debiucie w Lidze Mistrzów dla tego klubu. Pobił rekord Szweda Henrika Larssona sprzed aż 18 lat (wrzesień 2004). Larsson miał wtedy 32 lata i 360 dni.

Chwilę później polski napastnik mógł mieć przepiękną asystę. Po cudownej akcji. Pedri podał na 22 metr do Lewandowskiego, ten odegrał mu kapitalnie piętą do wbiegającego w pole karne Pedriego, ale strzał reprezentanta Hiszpanii wybił tuż przed linią obrońca.

Lewandowski nie cieszył się z asysty, ale za to z drugiego gola. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Dembele odebrał wślizgiem piłkę rywalowi, dośrodkował z prawej strony na czwarty metr do Lewandowskiego, a ten głową z czterech metrów trafił do siatki.

W 67. minucie Robert Lewandowski zaliczył hat-tricka. Znów po pięknym strzale tuż zza pola karnego. Tym razem asystował Ferran Torres, który kilka minut później strzelił piątego gola.

Polak został pierwszym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów, który aż trzy razy zdobył hat-tricka dla aż trzech klubów. Wcześniej zrobił to w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium.

Dla Lewandowskiego to czwarty hat-trick w Champions League. Więcej ma tylko dwóch zawodników: Cristiano Ronaldo (7.) i Leo Messi (6.). Dzięki trzem golom w meczu z mistrzami Czech, już po pierwszej kolejce, został samodzielnym liderem najskuteczniejszych w tych rozgrywkach.

W innym meczu tej grupy Inter Mediolan przegrał u siebie z Bayernem Monachium 0:2 (0:1). Gola strzelił Leroy Sane (25.), a drugiego, samobójczego Danilo D'Ambrosio (66.). W drugiej kolejce, 13 września Bayern Monachium w hicie kolejki podejmie FC Barcelonę, a Viktoria Pilzno podejmie Inter Mediolan.

FC Barcelona - Viktoria Pilzno 5:1 (3:1)

Bramki: Kessie (13.), Lewandowski trzy (34., 45+3., 67.), Torres (71.) - Sykora (44.)

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto (46. Pique), Christensen, Kounde, Alba - Kessie (81. Pablo Torre), de Jong, Pedri (75. Gavi) - Dembele (75. Depay), Lewandowski, Fati (65. Torres).

Viktoria: Stanek - Havel, Hejda, Pernica Ż, Jemelka Ż (86. Holik) - Kalvach, Bucha - Sykora (79. Pilar), Vikanova (78. Cermak), Mosquera Ż (79. Jirka) - Chory Ż (66. Bassey).