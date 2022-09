Noc Polaków, ale to nie wszystko. Magiczna środa w Lidze Mistrzów [WYNIKI]

Środowe mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów otworzyły starcia Ajaksu Amsterdam z Rangers FC oraz Eintrachtu Frankfurt ze Sportingiem Lizbona. I już te dwa mecze dostarczyły kibicom wiele emocji. To w głównej mierze zasługa goli, które strzelono w obu spotkaniach. Łącznie w meczach rozegranych o godz. 18:45 padło siedem bramek.

Rangers FC czekał 12 lat na powrót do Ligi Mistrzów, ale Ajax Amsterdam dość boleśnie rozprawił się z rywalem. Holendrzy strzelili pierwszego gola w 17. minucie. Kolejne padły w 32., 33. minucie i 80. minucie. Warto jednak podkreślić, że był to bardzo słaby mecz Rangers FC. Zespół prowadzony przez Giovanniego van Bronckhorsta oddał przez 90 minut tylko jeden celny strzał. Sporting Lizbona z kolei zaczął strzelanie dużo później. Wszystkie trzy bramki padły dopiero w drugiej połowie.

FC Barcelona była stawiana w roli faworyta i dobrze się w tej roli odnalazła. Od samego początku kontrolowała przebieg gry. Nawet nie minął kwadrans i zespół Xaviego Hernandeza objął prowadzenie. Bramkę zdobył Franck Kessie. Jeszcze w pierwszej połowie oglądaliśmy też trafienie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik otrzymał podanie przed polem karnym Viktorii Pilzno, przyjął piłkę kierunkowo i idealnie przymierzył w dolny róg bramki. Niedługo później Lewandowski zdobył drugą bramkę. To jego pierwsze trafienia dla FC Barcelony w Lidze Mistrzów.

Jeszcze szybciej pierwszego gola strzeliło SSC Napoli. Kluczową rolę przy tym trafieniu odegrał Piotr Zieliński. Polak oddał strzał, po którym piłka trafiła w rękę Jamesa Milnera. Pomocnik Liverpoolu znajdował się wtedy w polu karnym, więc sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Zieliński i pewnie pokonał bramkarza Liverpoolu. Wyczyn ten powtórzył też w drugiej połowie, a do tego dołożył jedną asystę. Napoli wygrało to spotkanie 4:1.

Bramki padały też w drugim hicie tej kolejki Ligi Mistrzów. Inter Mediolan przyjął Bayern Monachium na własnym stadionie, ale nie był w stanie go pokonać. Pierwszego gola w tym meczu zdobył Leroy Sane. Niemiec pokonał bramkarza Interu w 25. minucie. Natomiast drugie to trafienie samobójcze Danilo D'Ambrosio.

Dwa gole zdobył też Tottenhamu Horspur z Olympikiem Marsylia (2:0). Francuski zespół stracił gola dopiero po tym, jak grał dziesiątkę. Niewiele, bo tylko jedną bramkę oglądali kibice meczów Club Brugge z Bayerem Leverkusen (1:0). Absolutnym hitem była końcówka meczu Atletico Madryt z FC Porto (2:1). Już w doliczonym czasie gry drużyna Diego Simeone objęła prowadzenie, które straciła po tym, jak sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla FC Porto, a Mateus Uripe doprowadził do remisu. W 100. minucie (doliczone 10 minut) gola na wagę zwycięstwa po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił Antoine Griezmann. Stadion w Madrycie oszalał, podobnie jak Diego Simeone, który z radości pobiegł świętować z piłkarzami.

Liga Mistrzów. Wyniki 1. kolejki fazy grupowej:

Wtorek, 6 września

Borussia Dortmund 3:0 FC Kopenhaga

FC Kopenhaga Dinamo Zagrzeb 1:0 Chelsea

Chelsea PSG 2:1 Juventus

Juventus Celtic Glasgow 0:3 Real Madryt

Real Madryt RB Lipsk 1:4 Szachtar Donieck

Szachtar Donieck Benfica Lizbona 2:0 Maccabi Hajfa

Maccabi Hajfa RB Salzburg 1:1 AC Milan

AC Milan Sevilla FC 0:4 Manchester City

Środa, 7 września