Bayern nie "tęskni" za Lewandowskim. Świetny początek Ligi Mistrzów

Bayern Monachium rozpoczął pierwszą edycję Ligi Mistrzów po odejściu Roberta Lewandowskiego. Na początek przyszło im się mierzyć na wyjeździe z zawsze mocną drużyną Interu Mediolan. I to goście wyszli zwycięsko z tego spotkania, bo pokonali włoski klub 2:0.

Bayern Monachium ze spokojnym zwycięstwem przeciwko Interowi

Podopiecznym Juliana Negelsmanna nie przeszkadzał fakt grania na stadionie rywala. Starannie opracowaną taktykę było widać od samego początku spotkania. Zwycięzcy Ligi Mistrzów sprzed dwóch lat postawili na wysoki pressing i zdecydowanie przeważali na boisku. Początkowo wyróżniał się Joshua Kimmich, który trzykrotnie decydował się na zagrożenie bramki gospodarzy strzałami z dystansu. Ani razu nie udało mu się jednak dać swojej drużynie prowadzenia.

W 25. minucie Kimmich odpuścił strzelanie z dystansu i to była znakomita decyzja. Wypatrzył wychodzącego na czystą pozycję Leroya Sane. Niemiecki piłkarz pochodzenia senegalskiego przyjął piłkę, minął Andre Onanę i strzelił do pustej bramki. Obrona Interu popełniła mnóstwo błędów, czym ułatwiła Bayernowi objęcie prowadzenia.

Często bywa tak, że po stracie bramki, przegrywająca drużyna stara się szybko doprowadzić do wyrównania. Trudno to jednak powiedzieć o Interze, bo przy kapitalnej grze Bayernu, ich starań po prostu nie było widać. Wręcz przeciwnie. W 37. minucie pachniało bramką na 2:0. Najpierw strzelał Alphonso Davies, ale świetnie obronił to Onana. Potem zablokowany został Thomas Mueller, a na koniec minimalnie niecelnie próbował Marcel Sabitzer. Trzy szanse niewykorzystane, ale pokazujące, że Bawarczycy nie mieli zamiaru zwalniać tempa. I to nie zmieniło się do przerwy.

Przebudzenie Interu nie pomogło. Bayern dobił w drugiej połowie

Nie wiadomo, co powiedział w szatni do swoich piłkarzy Luciano Spalletti, ale Inter wyszedł na drugą połowę zupełnie odmieniony. To gospodarze przejęli inicjatywę, chociaż nie można powiedzieć, że Bayern tylko się temu przyglądał. Ekipa z Mediolanu postawiła jednak na wysoki pressing i szukała okazji na wyrównanie.

Groźnie pod bramką gości zrobiło się w 54. minucie. Inter miał rzut rożny. Znakomite dośrodkowanie, ale strzał Edin Dżeko został zablokowany. Po chwili na piątym metrze fatalnie skiksował Milan Skriniar. Wystarczyło wepchnąć piłkę do bramki. Ale nie udało się. Szkoda, bo kilka minut później Bayern znów odzyskał werwę. W 60. minucie Kingsley Coman próbował strzelać, ale Skriniar zablokował i skończyło się na rzucie rożnym.

Sześć minut później Inter nie miał już szczęścia. Sane zagrał wzdłuż bramki, gdzie niefortunnie interweniował Danilo D'Ambrosio. Początkowo wydawało się, że trafił Sadio Mane, ale ostatecznie uznano, że to bramka samobójcza. Bayern prowadził już 2:0. Po tym Inter już się nie podniósł. Goście mogli prowadzić 3:0 już chwilę po strzeleniu drugiej bramki. Coman zagrał idealnie w tempo do Mane, ale zawiodło przyjęcie piłki. Kąt zrobił się bardzo ostry i strzał Senegalczyka przy bliższym słupku obronił Onana.

Inter właściwie do końca spotkania nie miał już argumentów. Mógł jednak wykorzystać świetną okazję po karygodnym błędzie Lucasa Hernandeza. Obrońca Bayernu sprezentował stuprocentową sytuację. Joaquim Correa nie trafił jednak do bramki! W 85. minucie Inter próbował jeszcze zdobyć gola po kontrze. Federico Dimarco podawał w pole karne, gdzie nie opanował piłki Lautaro Martinez. Do tego momentu wszystko wyglądało wręcz wzorowo. Po tej akcji gospodarze już nie stworzyli żadnej sytuacji i musieli pogodzić się z porażką 0:2.