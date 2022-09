"Bayern odczuje brak Lewandowskiego". W Niemczech już wiedzą

Pomimo dobrego startu sezonu ostatnie dni nie są tak udane w wykonaniu Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec w ostatnich dwóch meczach dwukrotnie remisowali 1:1 (z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin). Nie powinno zatem,dziwić, że przed ich pierwszym meczem Ligi Mistrzów w kraju naszych zachodnich sąsiadów poddaje się pod dyskusję potencjał Bawarczyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Samochód Lewandowskiego został otoczony. "Mnie to przeraziło"

Niespodziewany głos z Niemiec na temat Lewandowskiego. "Bayern odczuje jego brak"

Przed inauguracyjnym spotkaniem Bayernu w Lidze Mistrzów Jonas Hummels, ekspert telewizyjny, udzielił wywiadu portalowi 1&1. Rozmowa dotyczyła tego, jak mogą prezentować się Bawarczycy w tym sezonie elitarnych klubowych rozgrywek. Hummels nie mógł przy tym pominąć odejścia Roberta Lewandowskiego, które według niego odbije się na grze zespołu. - Bayern odczuje brak Lewandowskiego. W Bundeslidze poradzili sobie z jego odejściem, gdyż pozostali piłkarze lubią korzystać z boiskowej swobody. Jednak nie zawsze tak będzie, przeciwnicy się do tego dostosują. Bayern ma wielu graczy, którzy dobrze dryblują, schodzą ze skrzydeł do środka, ale nie ma środkowego napastnika. Może to być odczuwalne już w spotkaniach Ligi Mistrzów - powiedział

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomimo odejścia Polaka, młodszy brat Matsa Hummelsa jest zdania, że Bawarczycy nie muszą obawiać się rywalizacji w fazie grupowej. - Uważam, że Bayern wyjdzie z tej trudnej grupy na pierwszym miejscu. Barcelona i Inter to nie są to drużyny na tym samym poziomie, co Bayern. Inter to dobry zespół, są nieprzewidywalni, ale to wynika z tego, że grają nierówno. Z pewnością Barcelona jest bardziej wymagającym przeciwnikiem. Już w zeszłym sezonie zagrali kilka świetnych spotkań. - dodał

Ekspert wypowiedział się także na temat głośnych transferów Bayernu, jakimi było pozyskanie Sadio Mane, typowanego do roli następcy Lewandowskiego, oraz Matthijsa de Ligta. - Oczekiwania są wygórowane. Gdyby Bayern awansował do półfinału, nikt nie będzie narzekał. Tyle że po pozyskaniu Mane i de Ligta klub będzie musiał dotrzeć aż do finału, aby zadowolić kibiców. - stwierdził

Lewandowski niedługo wróci do Monachium. Wcześniej zagra z Viktorią Pilzno

Robert Lewandowski już niedługo będzie miał okazję, aby przypomnieć się kibicom Bayernu. W 2. kolejce Ligi Mistrzów w Monachium dojdzie do starcia pomiędzy byłym a obecnym klubem kapitana reprezentacji Polski. Mecz rozpocznie się we wtorek 13 września o godzinie 21.