FC Barcelona podała skład na mecz Ligi Mistrzów. Wielka chwila Lewandowskiego

Wiemy już, że Robert Lewandowski nie ma żadnego problemu ze zdobywaniem bramek po zmianie otoczenia. Latem przyszedł do FC Barcelony z Bayernu Monachium. W meczach towarzyskich nie strzelał goli, ale w La Liga nie zawodzi. Po czterech kolejkach napastnik ma na swoim koncie pięć trafień, co jest najlepszym wynikiem w lidze. Teraz przyszedł czas na Ligę Mistrzów. A więc rozgrywki, które chce wygrać każdy piłkarz.

Zobacz wideo Wyciekły szczegóły kontraktu Lewandowskiego! Hiszpańska zabawa w Barcelonie

FC Barcelona trafiła do grupy z Interem Mediolan, Bayernem Monachium oraz Viktorią Pilzno. Tylko dwa kluby awansują do 1/8 finału rozgrywek. Rywalizacja o te miejsca będzie więc niezwykle zacięta.

Lewandowski w pierwszym składzie. Będzie gol w debiucie w Lidze Mistrzów?

FC Barcelona zacznie nowy sezon Ligi Mistrzów od starcia z czeską Viktorią Pilzno. Katalońska drużyna jest murowanym faworytem tego starcia. Wielu kibiców z Hiszpanii liczy na gładkie i wysokie zwycięstwo, bo wyniki obu meczów z Viktorią Pilzno może odegrać kluczową rolę w kontekście ostatecznego układu tabeli.

Grał w reprezentacji Polski. Zmarnowany talent. "Uważali mnie za Niemca"

Zespół Xaviego Hernandeza będzie więc chciał nastrzelać jak najwięcej goli. Jednym z zawodników, którym przydzielono to zadanie, bez wątpienia jest Robert Lewandowski. 34-latek rozegrał w Lidze Mistrzów 106 meczów. Strzelił 86 goli i zdobył 25 asyst. Polak zdobywa średnio 0,81 gola na mecz. To najlepszy wynik wśród piłkarzy z co najmniej 40 meczami w rozgrywkach.

FC Barcelona. Skład na mecz z Victorią Pilzno:

Marc-Andre ter Stegen (bramkarz) - Sergi Roberto, Andreas Christensen, Jules Kounde, Jordi Alba - Franck Kessie, Frenkie de Jong, Pedri - Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Ansu Fati.

Liga Mistrzów. FC Barcelona- Victoria Pilzno. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie pomiędzy FC Barceloną a Viktorią Pilzno odbędzie się w środę o 21:00 na stadionie Camp Nou. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja będzie także dostępna na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.