Lewandowski pokazał wielką klasę. Czesi zachwyceni. "Niesamowita reakcja"

Robert Lewandowski znakomicie odnalazł się w lidze hiszpańskiej, bo w czterech kolejkach strzelił dla Barcelony już 5 goli. Teraz przed nim kolejny ważny test. Polak pierwszy raz zagra w nowych barwach w Lidze Mistrzów.

Wicemistrzowie Hiszpanii podejmą w środę o 21.00 na Camp Nou Viktorię Pilzno (o szczegółach transmisji tego spotkania pisaliśmy ->>> TUTAJ). To spore wydarzenie także dla czeskiego klubu, który zmierzy się z wyjątkowym klubem i jednym z najlepszych napastników świata. Media za naszą południową granicą szeroko o tym piszą.

Czeski "Sport" przybliża kibicom piłki złotą erę Barcelony i utwierdza, że większości może kojarzyć się z takimi nazwiskami jak Messi, Iniesta, Xavi, Alves, czy Puyola. - Potrafili wygrywać, podnieśli futbol do rangi sztuki. Obecna Barcelona próbuje ich skopiować. Ale czy chce, czy nie, wcześniejszych zawodników brakuje. Paganini był jeden, podobnie jak Mozart - powiedział w rozmowie z dziennikarzem "Sportu" Josef Csaplar, były trener m.in. Wisły Płock i czeskich młodzieżowców.

- To nie jest stara, dobra Barcelona. Co nie znaczy, że obecna jest słaba. Jej atutem jest to, że jest ogromnie głodna. Zawodnicy chcą coś udowodnić, chcą wygrać Ligę Mistrzów. Chcą osiągnąć niecodzienność i doskonałość swoich poprzedników. Oczywiście nie wiem, jaki będzie teraz skład. Powiedziałbym jednak, że dla Pilzna gorzej będzie grać przeciwko obecnej Barcelonie - zaznaczył Csaplar.

Szkoleniowiec wskazał też, kto jest obecnie najlepszym zawodnikiem obecnej drużyny katalońskiej. To jego zdaniem Francuz Dembele, ale Lewandowski też jest znaczącą postacią. Csaplar zwrócił uwagę na zachowanie Polaka po jednej z akcji. - Ostatnio Dembele mógł podać do Lewandowskiego przed pustą bramkę. Przyjął piłkę i strzelił. Reakcja Lewandowskiego była niesamowita. Nie przeklinał, nie rzucał rękami. Powiedział Dembele, że następnym razem, gdy poda do niego, on strzeli gola, a to jest najlepsze dla Barcelony - dodał 59-letni trener. Csaplar zaznacza, że Viktoria Pilzno jest niedoceniania przez przeciwników i może na tym skorzystać.