Majstersztyk przed golem Hazarda. Czegoś takiego Real jeszcze nie zrobił. Rekord

Przez długi czas Real się męczył na Celtic Park w Glasgow. Pierwszą połowę zakończył bez goli i bez Karima Benzemy, który w 30. minucie opuścił boisko z powodu kontuzji kolana (zastąpił go Eden Hazard). "Królewscy" rozpoczęli strzelanie dopiero po przerwie. W 55. minucie świetne płaskie dośrodkowanie Fede Valverde z zimną krwią wykończył płaskim strzałem Vinicius Junior. Pięć minut później było już 0:2. Tym razem w kontrataku obrońców tytułu Luka Modrić poradził sobie w polu karnym z dwoma obrońcami gospodarzy i uderzeniem zewnętrzną częścią stopy zaskoczył Joe Harta.

Ale najpiękniejsza akcja w tym meczu przyniosła trzecią bramkę. W 77. minucie Toni Kroos zagrał świetną długą piłkę w pole karne do wbiegającego Daniego Carvajala, ten zgrał ją przed bramkę do Hazarda, któremu pozostało skierowanie jej z kilku metrów do siatki. Ale zanim Kroos otrzymał piłkę, to gracze Realu wymienili - uwaga - 31 podań!

33 podania w akcji bramkowej? Spośród wszystkich 434 goli Realu w Lidze Mistrzów, które strzelił od sezonu 2003-04, żadna akcja bramkowa nie składała się z tylu podań. Statystycy "Opta" wzięli pod uwagę okres od jesieni 2003 roku, gdy zaczęli sporządzać raporty.

- Cierpieliśmy tutaj, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. Na tym stadionie, w takiej atmosferze, z tak grającą drużyną. Ale mój zespół jest zdolny do tego, by cierpieć i nie tracić głowy. Dlatego po pierwszej połowie, która była cierpieniem, druga w naszym wykonaniu była recitalem - podsumował ten mecz trener Realu Carlo Ancelotti.

Sensacyjna wygrana Szachtara

Wielką niespodzianką zakończył się mecz w Lipsku. Skazywany na porażkę Szachtar pokonał RB aż 4:1. Mecz rozpoczął się od kuriozalnej bramki. W 16. minucie bramkarz niemieckiego klubu, Peter Gulacsi popełnił fatalny błąd i podał pod nogi Marjana Szweda, który otworzył wynik spotkania. Na odpowiedź trzeba było poczekać to 57. minuty - wówczas do wyrównania silnym strzałem doprowadził Mohamed Simakan. Radość drużyny z Lipska trwała jednak tylko kilkadziesiąt sekund, bowiem chwilę później Szwed strzelił drugiego gola. Na tym się nie skończyło - w 76. minucie na 3:1 podwyższył Mychajło Mudryk, a w 85. minucie rezultat na 4:1 ustalił Lassina Traore.