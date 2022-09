W rok stworzył potwora. W LM wystarczyło im tylko 10 sekund. "Inaczej nie potrafimy"

- Sukces zaczyna się od właściwego podejścia. Ważne jest nastawienie, z jakim wychodzisz na boisko. A my zawsze wychodzimy z zamiarem tego, by wygrać. Jeśli w meczu z Realem będziemy się tylko bronić, ograniczymy nasze szanse do minimum. Dlatego tak nie zagramy. Poza tym moi zawodnicy tego nie potrafią. Koszulka Celticu zobowiązuje do agresywnego, odważnego i ofensywnego futbolu. Na jeden mecz nie zamierzamy wyrzec się tego, kim jesteśmy - zapowiadał przed meczem z Realem trener Celticu Ange Postecoglou.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Bajeczny gol w Lidze Mistrzów. Gola sezonu już mamy? "Niesamowite uderzenie" [WIDEO]

Jak zapowiedział, tak zrobił. I to mimo że Celtic, który po pięciu latach przerwy wrócił do Ligi Mistrzów, od razu trafił najgorzej jak mógł. Już w pierwszym meczu fazy grupowej na Real Madryt, czyli obrońcę tytułu i 14-krotnego jego zdobywcę. - Cierpieliśmy tutaj, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. Na tym stadionie, w takiej atmosferze, z tak grającą drużyną. Ale mój zespół jest zdolny do tego, by cierpieć i nie tracić głowy. Dlatego po pierwszej połowie, która była cierpieniem, druga w naszym wykonaniu była recitalem - podsumował ten mecz trener Realu Carlo Ancelotti.

Celtic i tak zasłużył brawa

To było trafne podsumowanie, bo jeśli Celtic mógł czegoś żałować, to właśnie pierwszej połowy, kiedy od razu rzucił się na Real. Zaczął ten mecz w swoim stylu. I to dosłownie zaczął, bo nie minęło nawet 10 sekund, a bramkarz Thibaut Courtois - do którego od razu wysokim pressingiem doskoczył Georgios Giakoumakis - ratował się wybiciem piłki w aut. Chwilę później Celtic stworzył sobie kolejną okazję. Właśnie po szybko rozegranym rzucie z autu, kiedy celny strzał Liela Abady w ostatniej chwili przyblokował Eder Militao.

Jeśli ktoś na początku tego meczu tworzył okazje, to byli to właśnie niesieni głośnym dopingiem gospodarze. Cztery podania spod własnej bramki i dokładnie 11 sekund - tyle trwała akcja Celticu z 13. minuty, kiedy Abada wykończył szybki atak strzałem ze skraju pola karnego. Strzał był celny, ale w sam środek - Courtois nie miał problemu, by go obronić. W 21. minucie bramkarz Realu nawet się jednak nie ruszył, kiedy piłka po potężnym uderzeniu Calluma McGregora odbiła się od wewnętrznej strony słupka, ale nie wpadła do bramki.

- Tak to już czasem jest, jak nie wykorzystujesz swoich sytuacji - Postecoglou rozkładał ręce po meczu. A jako kluczowy moment w tym spotkaniu wskazywał na 56. minutę, kiedy były obrońca Legii Josip Juranović w polu karnym nie przeciął podania do Viniciusa Juniora. To był pierwszy gol dla Realu. Cztery minuty później padł następny - strzelcem był Luka Modrić. A w 77. minucie wynik meczu ustalił rezerwowy Eden Hazard, który jeszcze w pierwszej połowie zastąpił kontuzjowanego Karima Benzemę.

- Po pierwszym straconym golu musieliśmy bardziej się otworzyć. A na tym poziomie trzeba liczyć się z tym, że jeśli zaryzykujesz, możesz zostać skarcony - tłumaczył po meczu Postecoglou. Odniósł się wtedy także do zachowania kibiców Celticu, którzy mimo porażki nagrodzili jego drużynę brawami. - Ci fani zasługują na to, by ich klub regularnie rywalizował z takimi przeciwnikami jak Real - dodał trener.

Małe zwycięstwo Arkadiusza Milika. "Eksperyment zadziałał"

Wybór nieoczywisty i brama do Europy

Jeszcze rok temu Postecoglou wcale nie był pierwszym wyborem i kiedy przychodził do Glasgow, wielu odbierało to sceptycznie. Celtic po tym, jak po 10 latach absolutnej dominacji przegrał mistrzostwo z odradzającymi się Rangersami, chciał postawić wtedy na Eddiego Howe'a. Przymierzani do objęcia posady pierwszego trenera byli także Gheorghe Hagi, Rafa Benitez, Lucien Favre, Roy Keane czy Frank Lampard.

Wybór padł jednak 57-letniego Australijczyka greckiego pochodzenia. I to był wybór nad wyraz nieoczywisty, bo Postecoglou nigdy wcześniej nie prowadził żadnego europejskiego klubu. Większość życia spędził w australijskim futbolu. A do Szkocji, gdzie rok temu po przylocie musiał jeszcze przejść 10-dniową kwarantannę, trafił z Japonii. Po trzech udanych latach w Yokohama F. Marinos. Czyli w klubie z rodziny City Football Group, do której należy m.in. Manchester City i dla której pracował Mark Lawell - syn Petera Lawwella, wieloletniego prezesa Celticu, który jako pierwszy jeszcze trzy lata temu wskazał ojcu Postecoglou.

Dziś Celtic dla Japonii - jak pisał "New York Times" jeszcze przed meczem z Realem - stał się bramą do Europy. Nie tylko dla Postecoglou, ale też dla japońskich piłkarzy. A przy tym wzorem dla klubów, które próbują przebić się ponad stan. Doskoczyć do poziomu, do którego w teorii doskoczyć nie powinni. A doskakują tylko dlatego, że są sprytni, czyli np. wynajdują zdolnych piłkarzy tam, gdzie inni nie potrafią albo zwyczajnie tego nie robią. A jak robią, to nie wychodzi im to aż tak dobrze i tanio.

- Może, gdybym nie pracował w Japonii, też byłbym w stosunku do tych graczy sceptyczny. Ale pracowałem i nie jestem. Znam ten rynek bardzo dobrze - mówił Postecoglou, który w pół roku sprowadził do Celticu aż czterech Japończyków: napastników Kyogo Furuhashiego i Daizena Maedę oraz środkowych pomocników Reo Hatate i Yosuke Ideguchiego.

Szachtar zaskoczył wszystkich. Sensacyjny wynik. Haaland się nie zatrzymuje [WYNIKI]

Futbol na własnych zasadach

Pierwszy był Furuhashi, który podpisał z Celtikiem kontrakt latem zeszłego roku. Dołączył do zespołu dzień przed pierwszy meczem sezonu z Heart of Midlothian (1:2). Postecoglou opowiadał później, że Furuhashi przed debiutem zdążył tylko przywitać się z kolegami z zespołu, zjeść lunch, przebrać się i wybiec na boisko. Ale sam też był wtedy pod ścianą, bo Celtic, który po raz pierwszy od dekady przegrał w lidze z Rangersami, pilnie potrzebował remontu. Miał słaby skład zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Na pierwszych treningach Postecoglou uzupełniał go juniorami. A do tego musiał mierzyć się z tym wszystkim sam, bo Celtic nie miał wtedy dyrektora sportowego. Ani też za bardzo nie miał pieniędzy.

Postecoglou wiedział, że z jednej strony ryzykuje, ale z drugiej znał japoński rynek jak żaden inny. Poza tym niewiele miał do stracenia, bo czas uciekał, a on potrzebował realnych wzmocnień. Wypaliło. Furuhashi zakończył swój pierwszy sezon w Szkocji z 12 bramkami w 20 ligowych meczach. W klubie szybko uznano, że Postecoglou słusznie określił swoją znajomość rynku japońskiego jako potencjalną przewagę i pół roku później w Celticu było już czterech Japończyków, z czego trzech - Hatate, Furuhashi i Maeda - zagrało we wtorek przeciwko Realowi.

We wtorek wszyscy przekonali się, ile w tym momencie brakuje im do najlepszych na świecie. Że to paradoksalnie wcale nie jest aż tak dużo, jak spojrzymy na to, że Postecoglou przebudował skład za ułamek kosztów, jakie musiałby ponieść, gdyby chciał pozyskać równorzędnych graczy z Europy. I jak spojrzymy na to, jak gra jego Celtic, który nie tylko w maju z Japończykami w składzie odzyskał mistrzostwo Szkocji, ale też w minioną sobotę rozbił w lidze Rangersów (4:0), a do tego w sześciu meczach w tym sezonie zanotował sześć zwycięstw (bilans bramkowy 25:1). A we wtorek długo dotrzymywał kroku Realowi i od początku chciał ten mecz rozgrywać na własnych zasadach. Wpojonych przez ostatni rok tej drużynie właśnie przez Postecoglou.