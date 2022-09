Klopp mówi o Napoli przed hitem LM. Wymienił jedno nazwisko. Zielińskiego

Po porażce z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów trener Liverpoolu, Juergen Klopp zapowiedział w wywiadzie, że jest przekonany, iż Liverpool wkrótce znowu zagra w finale tych rozgrywek. Powiedział kibicom, żeby "rezerwowali hotele". W środę "The Reds" rozpoczną walkę o kolejny finał Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie Napoli. To niewygodny przeciwnik dla Liverpoolu. Drużyna Kloppa jeszcze nie wygrała w Neapolu.

Klopp wspomniał o Zielińskim. A potem się zirytował

Na konferencji prasowej przed meczem Juergen Klopp mówił głównie o kontuzjowanych piłkarzach. W końcu jednak został zapytany o ocenę najbliższego rywala. Wówczas szkoleniowiec "The Reds" wspomniał o Piotrze Zielińskim.

- Nigdy tu nie wygraliśmy, ale dość często zakwalifikowaliśmy się do finału CL po tym, jak Napoli było z nami w grupach. To młoda drużyna, ale wszyscy są dobrzy. Nie jestem w stu procentach pewien, ale myślę, że nie tak dawno temu było wokół Napoli nerwowo, kiedy gracze odeszli. Teraz wszystko się ponownie ułożyło. Jedynym piłkarzem, który został, był Zieliński. To świetny piłkarz i można budować wokół niego – powiedział Klopp. Potem trener został zapytany o kwestie bezpieczeństwa w Neapolu. Niemiec jednak tylko się podirytował. – Przyszliście tu tylko po nagłówki – wypalił w kierunku dziennikarzy.

Przypomnijmy, że Klopp swego czasu chciał mieć Zielińskiego w swoim zespole. Miało to miejsce jeszcze kiedy Zieliński był wypożyczony do Empoli z Udinese. Polak zdecydował się jednak na przenosiny do Neapolu. W 2019 roku natomiast, kiedy Liverpool mierzył się z Napoli w Lidze Mistrzów, Klopp tak mówił o Zielińskim: - Świetny zawodnik. Naprawdę bardzo, bardzo dobry gracz. Nie pamiętam, czy faktycznie powiedziałem, że chcę go u siebie. Nawet jeśli tak było, to jednak z jakiegoś powodu u mnie nie gra.

Liverpool nie najlepiej zaczął ten sezon Premier League. Wicemistrzowie Anglii w pierwszych trzech meczach zaliczyli tylko dwa remisy i porażkę w prestiżowym meczu z Manchesterem United. Kiedy wydawało się, że Liverpool na dobre wrócił na zwycięską ścieżkę, wygrywając z Bournemouth aż 9:0 i z Newcastle 2:1, znowu przytrafiła się wpadka, czyli remis z Evertonem. Z kolei Napoli po pięciu kolejkach Serie A jest niepokonane. Zanotowało trzy wygrane i dwa remisy. Spory wpływ na wyniki ma Zieliński, który w pięciu spotkaniach strzelił gola i zanotował trzy asysty.