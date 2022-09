Erling Haaland ma "krew na zębach". Tylko norweskie idiomy mogą go dobrze opisać

To znaczy, że jest niezwykle łatwe. Odkąd dołączył do Manchesteru City, w każdym ligowym meczu strzelał gola lub asystował. Wynik jest imponujący: 10 goli - 6 meczów. A przecież w Premier League - szybszej, dynamiczniejszej i bardziej intensywnej od Bundesligi miało mu być o te gole trudniej. Tym bardziej w sezonie tak pędzącym, by wyrobić się mimo mundialu. Mecze co trzy dni miały być katorgą, fizycznym przekleństwem dla tak dynamicznego kolosa. A on w ostatnim tygodniu sierpnia wpakował dwa hat-tricki - najpierw odrabiając dwubramkową stratę do Crystal Palace, później rozbijając 6:0 Nottingham Forest, a następnie - już we wrześniu - jego gol zapewnił remis z Aston Villą, a dublet pomógł pewnie pokonać Sevillę w pierwszym meczu Ligi Mistrzów.

- Widzę, że zmieniły się rozgrywki, ale nie nasza tradycja - śmiał się na pomeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola, gdy dziennikarze zasypali go pytaniami o kolejny znakomity występ Haalanda. Trener Manchesteru City ma wrażenie, że w ostatnim czasie mówi wyłącznie o Norwegu. Zawsze w tym samym kontekście, zmienia tylko liczbę strzelonych przez niego goli i nazwę rozgrywek. Katalończyk śmieje się, że powoli zaczyna mu brakować nowych określeń i popada w rutynę, mówiąc ciągle to samo: że Haaland otworzył przed jego zespołem inne możliwości gry, że ma niezwykłe wyczucie w polu karnym i zawsze jest tam, gdzie spada piłka. Z tym samym problem zaczęli się zmagać brytyjscy dziennikarze "The Athletic", którzy - poniekąd w ramach żartu - sięgnęli po norweskie idiomy, mogące pomóc im w świeżym opisywaniu gry Haalanda i jego kolejnych sukcesów.

Trafili chociażby na to, że Haaland "jest napalony na gole", do czego on sam się przyznaje, tłumacząc, że za każdym razem, gdy piłka po jego strzale wpada do bramki, wstępuje w niego niewytłumaczalna energia. Przyznaje też, że jest też o gole zazdrosny. Lewandowski strzelił? On też chce. Mbappe ma dwa? Musi mu dorównać. Ktoś inny zdobył hat-tricka? Jemu też się marzy. A gdy już się jakimś golem nacieszy, od razu zapomina i chce następnego. Norwegowie mówią wtedy, że "ma krew na zębach", jak to zwierzę, które nie odpuści, gdy już dorwie swoją ofiarę. Każdemu kolejnemu golowi - ile by ich nie było - towarzyszy "stojące futro", czyli coś jak nasza gęsia skórka. Z kolei dla wszystkich obrońców spotkanie z Haalandem jest ryzykowne, jak "palenie w toalecie".

Mecz z Sevillą był jego dwudziestym w Lidze Mistrzów. Dzięki dwóm golom dobił do 25 w całej historii swoich występów w tych rozgrywkach - zaczął hat-trickiem strzelonym dla Salzburga, regularnie zdobywał też bramki dla Borussii Dortmund, ale dopiero teraz - w Manchesterze City ma szansę wreszcie te rozgrywki wygrać. Nie było jeszcze w Champions League piłkarza, który strzeliłby 25 goli w zaledwie 20 meczach - Filippo Inzaghi i Ruud van Nistelrooy potrzebowali 30 spotkań, Leo Messi, Robert Lewandowski i Kylian Mbappe - 42, a Neymar - 44. Cristiano Ronaldo? W pierwszych dwudziestu meczach nie strzelił ani jednego gola.

Erling Haaland i Kylian Mbappe zastępują Ronaldo i Messiego

Wtorkowe mecze w Lidze Mistrzów raz jeszcze pokazały, że futbol trafił w dobre ręce i po fascynującej erze Ronaldo i Messiego o kibica zadbają Haaland i Mbappe, który także strzelił dwa gole, prowadząc PSG do zwycięstwa 2:1 nad Juventusem. Obaj mają podobny cel - dać w tym sezonie trofeum najbardziej niespełnionym klubom w Lidze Mistrzów. PSG i Manchester City już w ubiegłych latach wydawały się mieć wszystko, by w tych rozgrywkach zwyciężyć. Oba dochodziły nawet do finałów, ale ostatecznie zawsze czegoś im brakowało.

W Paryżu stwierdzili, że z gwiazd nie udało się zlepić prawdziwego zespołu, więc sięgnęli po Christophera Galtiera jako trenera i Luisa Camposa w roli dyrektora-doradcy, którzy razem mają zadbać przede wszystkim o solidny fundament. Pierwszy porządkuje boisko, drugi szatnię. Na razie - z przeciętnymi efektami, ale bałagan, który obaj zastali, poniekąd ich usprawiedliwia. Nie wszystko da się bowiem sprzątnąć w kilka tygodni, podczas jednego okienka transferowego.

Na razie lepiej to wygląda w przypadku City. Piłka nożna, choć wraz z pojawieniem się w klubach całych działów analitycznych, różnych trenerów od rzutów rożnych i autów, stała się bardziej skomplikowana, niekiedy wciąż bywa bardzo prosta. Na przykład, jeśli weźmiesz jednego z najlepszych napastników i umieścisz go w drużynie, która stwarza więcej okazji do zdobycia bramki niż jakakolwiek inna na świecie, powinieneś otrzymać mieszankę wybuchową. Haaland, który w lipcu skończył 22 lata, wydaje się mieć wszystko, czego potrzebuje napastnik w tym wieku - siłę, szybkość, inteligencję, wyczucie i spokój przy wykończeniu. City z kolei - z Kevinem De Bruyne i Bernardo Silvą w pomocy - zawsze znajdzie sposób, by stworzyć mu szansę do strzelenia gola. Pasowali do siebie już na pierwszy rzut oka. Z każdym kolejnym spojrzeniem też nie widać wad. Pierwsze tygodnie uciszyły malkontentów. Przyczepić się nie ma do czego, więc na tapet wraca podatność Haalanda na kontuzje. Na razie jest jednak zdrowy, gra w każdym meczu, a Guardiola pieje z zachwytu, jak szybko jego organizm się regeneruje. Dzień po meczu mógłby już grać następny. Ale ostrożności nigdy za wiele - na razie Haaland zagrał w City tylko dwa pełne mecze: z Newcastle i Aston Villą, gdy do końca ważyły się losy zwycięstwa. Zazwyczaj jednak Guardiola zdejmuje go w okolicach 70. minuty - gdy wygrana jest już pewna, a jego łowca bramek zaspokojony. W Sewilli wszystko przebiegło według tego scenariusza.