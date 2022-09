Gulacsi zapamięta ten wieczór do końca życia. Absurd sezonu w LM już mamy [WIDEO]

Ruszyła kolejna edycja fazy grupowej Ligi Mistrzów. Być może już we wtorek poznaliśmy najbardziej absurdalnego gola rozgrywek. Wszystko zasługą zachowania bramkarza RB Lipsk Petera Gulacsiego w meczu z Szachtarem Donieck.

Szachtar niespodziewanie prowadzi w Lipsku. Gulacsi zapamięta ten wieczór do końca życia

W 16. minucie spotkania obrońca Lipska wycofała piłkę do stojącego daleko poza polem karnym Gulacsiego. Węgierski bramkarz zaczął przekładać piłkę między nogami. Proste zagranie techniczne wykonał na tyle niefortunnie, że stracił piłkę na rzecz wywierającego na niego presję Mariana Szweda. Napastnik Szachtara nie zastanawiał się długo tylko kopnął po ziemi piłkę do pustej bramki obok próbującego ratować sytuacja Gulacsiego.

Dla ukraińskiego napastnika to debiut w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wcześniej przez kilka lat grał w belgijskim Mechelen. Do przerwy Szachtar utrzymał prowadzenie 1:0. Jeśli taki wynik się utrzyma, to będzie to spore zaskoczenie, bo przed mecze zdecydowanym faworytem tego spotkania był Lipsk. Kurs na ich zwycięstwo wynosił od 1,33 do 1,40 przy blisko 10,00 na wygraną Ukraińców. Po raz pierwszy od wielu lat o sile Szachtara stanowią niemal sami Ukraińcy. We wtorkowym spotkaniu jednym obcokrajowcem w ich barwach jest Brazylijczyk Lucas Taylor.

Szachtar nie dość, że utrzymał korzystny wynik, to jeszcze podwyższył prowadzenie. Ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Ukraińców aż 4:1.