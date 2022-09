Real Madryt rozbija Celtic i traci Benzemę. Pozostaje jedno pytanie

Na Celtic Park w Glasgow doszło do starcia dwóch drużyn, które znakomicie weszły w nowy sezon. Obrońca trofeum Ligi Mistrzów, Real Madryt, zdążył wygrać wszystkie cztery dotychczasowe mecze La Liga i zwyciężyć w Superpucharze Europy, z kolei Celtic w pierwszych sześciu kolejkach ligi szkockiej odniósł sześć zwycięstw z bilansem bramkowym 25:1, a ostatnio rozbił nawet Glasgow Rangers aż 4:0. W drużynie gospodarzy od pierwszej minuty wyszło dwóch piłkarzy z przeszłością w ekstraklasie - Josip Juranović (ex-Legia Warszawa) i Giorgios Giakoumakis (ex-Górnik Zabrze).

Real Madryt wypunktował Celtic. Kontuzja Karima Benzemy

Pierwsza część spotkania w Glasgow niespodziewanie rozpoczęła się od ataków gospodarzy, którzy w pierwszych 30 minutach zdominowali bardziej utytułowanego rywala. Piłkarze Celticu byli nawet dwukrotnie blisko zaskoczenia Thibauta Courtoisa. W 20. minucie uderzenie z dystansu Reo Hatate odbił belgijski bramkarz Realu, a w kolejnej akcji strzał z 17 metrów Calluma McGregora ostemplował jedynie słupek bramki "Królewskich".

W 30. minucie do trenera i kibiców Realu doszły bardzo złe wieści, gdyż z kontuzją kolana boisko musiał opuścić Karim Benzema, którego na boisku zastąpił Eden Hazard. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy Real się jednak nieco przebudził. Strzał z 16 metrów Fede Valverde nieznacznie minął bramkę Celticu, a tuż przed przerwą w sytuacji sam na sam Vinicius Junior nie był w stanie pokonać Joe Harta.

Druga połowa rozpoczęła się od świetnej szansy dla Celticu, w której jednak przed bramką Courtoisa fatalnie skiksował Daizen Maeda. Później, ciosy na boisku niczym wytrawny bokser zaczął zadawać w swoim stylu Real Madryt. "Królewscy" rozpoczęli strzelanie w 55. minucie, gdy świetnie płaskie dośrodkowanie Fede Valverde z zimną krwią wykończył płaskim strzałem Vinicius Junior.

Pięć minut później było już 0:2. Tym razem w kontrataku obrońców tytułu Luka Modrić poradził sobie w polu karnym z dwoma obrońcami gospodarzy i uderzeniem zewnętrzną częścią stopy zaskoczył Joe Harta.

W 77. minucie goście przypieczętowali swoje zwycięstwo na Celtic Park po kolejnej fantastycznej akcji. Tym razem Toni Kroos zagrał świetną długą piłkę w pole karne do wbiegającego Daniego Carvajala, ten zgrał ją przed bramkę do Edena Hazarda, któremu pozostało skierowanie jej z kilku metrów do siatki.

Ostatecznie niespodzianki w Glasgow nie było. Real Madryt pewnie pokonał Celtic 3:0 i w dobrym stylu rozpoczął obronę trofeum. W Madrycie jednak oprócz odhaczenia zwycięstwa wszyscy będą zadawać sobie jedno pytanie - co z kontuzjowanym Karimem Benzemą?

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Grupa E:

Dinamo Zagrzeb - Chelsea 1:0 (Orsić 13')

RB Salzburg - AC Milan 1:1 (Okafor 28' - Saelemaekers 40')

Grupa F:

Celtic Glasgow - Real Madryt 0:3 (Vinicius Jr 56', Modrić 60', Hazard 77')

RB Lipsk - Szachtar Donieck 1:4 (Simakan 57' - Szwed 17', 59', Mudryk 76', Traore 85')

Grupa G:

Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3:0 (Reus 35', Guerreiro 42', Bellingham 83')

Sevilla - Manchester City 0:4 (Haaland 20', 67', Foden 58', R. Dias 90')

Grupa H:

Paris Saint-Germain - Juventus 2:1 (Mbappe 5', 22' - McKennie 53')

Benfica Lizbona - Maccabi Hajfa 2:0 (R. Silva 50', Grimaldo 55')