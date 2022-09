UEFA znów się kompromituje. Szokująca decyzja o współpracy z Rosją

Dość kontrowersyjną decyzję podjęła UEFA po tym, jak na Rosję nałożono sankcje. Od 24 lutego trwa wojna w Ukrainie. W tym czasie niszczone są domy, szpitale, szkoły i inne miejsca użytku publicznego. Giną żołnierze i cywile przebywający na terenie Ukrainy. Świat szybko zareagował na atak Rosji, nakładając na kraj oraz obywateli sankcje.

UEFA nałożyła sankcje, ale nie zatrzymała współpracy. Rosja obejrzy mecze Ligi Mistrzów

Nie ominęło to sportu. Duży udział w tym miał PZPN i reprezentacja Polski, która miała grać z Rosją w barażach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni zapowiedzieli jednak, że w obliczu wojny nie wyjdą na to spotkanie. Za nami stanęły też inne państwa, co zmusiło FIFA do działania.

UEFA i FIFA podjęły zgodną decyzję o zawieszeniu udziału rosyjskiej drużyny narodowej oraz tamtejszych klubów w jakichkolwiek rozgrywkach międzynarodowych, które są organizowane przez obie federacje. Działania te sprawiły, że nie obejrzymy Rosji na MŚ w Katarze, ani rosyjskich klubów w europejskich pucharach. Z Ligi Mistrzów pozbyto się też firmy Gazprom, jednego z głównych sponsorów rozgrywek.

Mimo to już wtedy spekulowano, że zawieszenie to jedynie działanie czasowe, które pozostawia UEFA i FIFA furtkę na wznowienie współpracy. Niektórzy domagali się permanentnego wykluczenia, ale to nie nastąpiło. I jak się okazuje, UEFA nie zaprzestała w pełni współpracy z Rosją. Na oficjalnej stronie federacji czytamy, że sprzedała prawa telewizyjnej tamtejszej stacji Match TV.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie stacja ma prawo do nadawania Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy, a więc wszystkich europejskich rozgrywek. Wcześniej udostępniono też Rosjanom mecz o Superpuchar UEFA, który odbył się 10 sierpnia. W nim Real Madryt wygrał 2:0 z Eintrachtem Frankfurt.

To druga wpadka UEFA w ostatnim czasie. Kilka godzin temu federacja zadecydowała, że Szachtar Donieck nie będzie mógł zagrać w Lidze Mistrzów z logo platformy United24 na koszulkach. UEFA tłumaczy zakaz faktem, że zgodnie z regulaminem rozgrywek wykorzystanie logo organizacji charytatywnych nie jest możliwe, gdy są ona związane z polityką. Szachtar zbiera pieniądze na wsparcie ukraińskiej armii w walce o niepodległość.

