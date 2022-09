Guardiola wskazał głównego faworyta do wygrania LM. "Zawsze wygrywają"

Nowy sezon Ligi Mistrzów rozpoczęty. 32 zespoły będą rywalizować o najcenniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej, jednak ostatecznie tylko jeden z nich będzie mógł się cieszyć z końcowego triumfu. I choć bardzo wysoko stoją akcje Manchesteru City, to Pep Guardiola za faworyta uważa Real Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Guardiola widzi w Realu głównego faworyta Ligi Mistrzów. "To muszą być oni"

Hiszpański szkoleniowiec został zapytany o to, kto ma największe szanse na wygranie Ligi Mistrzów. Jego zdaniem są to aktualni obrońcy trofeum. - Jeśli jest faworyt do triumfu w Lidze Mistrzów, to musi to być Real Madryt. Oni zawsze wygrywają - powiedział Guardiola.

51-letni trener najwyżej ocenia szanse Realu, ale jednocześnie wskazał kilka innych klubów, które będą liczyć się w tej walce. - Wiele drużyn jest w stanie wygrać te rozgrywki. PSG, Barcelona, Bayern Monachium, wszystkie zespoły z Anglii - dodał.

Pep Guardiola czeka na zwycięstwo w Lidze Mistrzów od sezonu 2010/11, kiedy prowadził FC Barcelonę. Od tego czasu próbował tego dokonać jako szkoleniowiec Bayernu Monachium i Manchesteru City, lecz bez powodzenia. Najbliżej był w rozgrywkach 2020/21, lecz wtedy w finale lepsza okazała się Chelsea (1:0). W zeszłym sezonie jego drużyna zaszła do półfinału, lecz tam, po bardzo dramatycznym dwumeczu, musiała uznać wyższość wspomnianego Realu.

Manchester City rozpoczyna zmagania w Lidze Mistrzów. Na początek Sevilla

W tej edycji Ligi Mistrzów Manchester City zagra w grupie G, a jego przeciwnikami będą Sevilla, Borussia Dortmund i FC Kopenhaga. W pierwszym meczu mistrzowie Anglii zmierzą się na wyjeździe z drużyną z Andaluzji.

W sobotę podopiecznych Pepa Guardioli czeka kolejnej duże wyzwanie, jakim będzie starcie z Tottenhamem w meczu 7. kolejki Premier League. Póki co oba zespoły mają po 14 punktów i pod tym względem ustępują wyłącznie liderującemu Arsenalowi, który zgromadził ich 15.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl