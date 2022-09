Znakomite wieści dla Milika. Dzięki kluczowej zmianie zagra w hicie Ligi Mistrzów

Tuż pod koniec okienka transferowego Arkadiusz Milik przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Olympique'u Marsylia do Juventusu. Polak w świetnym stylu rozpoczął przygodę w nowym klubie. Do tej pory rozegrał trzy mecze i dwukrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Formę napastnika doceniają włoskie media. "Drugi gol z rzędu. Milik ma talent do strzelania goli. Jak na razie to wyjątkowo dobry zakup Juventusu. Nikt nie żałuje Depaya" - napisał Eurosport po meczu z Fiorentiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Koszykarze byli 8. drużyną świata, teraz grają eliminacje eliminacji

Arkadiusz Milik może wyjść w pierwszym składzie na mecz Ligi Mistrzów z PSG

Dzięki dobrym występom Arkadiusz Milik może sobie zagwarantować miejsce w wyjściowym składzie na mecz przeciwko PSG w Lidze Mistrzów. Takie informacje przekazało Sky Sports. Co ciekawe, Polak nie zająłby miejsca Vlahovicia, tak jak było w spotkaniu z Fioretniną, ale ma stworzyć z Serbem parę napastników. Wiąże się to ze zmianą formacji, ponieważ w poprzednich meczach Juventus grał tylko z jednym atakującym, którym najczęściej był Vlahović. Przypomnijmy, że w tym spotkaniu na pewno nie zagra Wojciech Szczęsny, który obecnie leczy kontuzję. Zabraknąć ma także Angela Di Marii

Przewidywany wyjściowy skład Juventusu na mecz z PSG (Sky Sports): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic.

FC Barcelona chce rosyjskiego "zdrajcę". "Jest gotowy na skok"

Trener Massimiliano Allegri już tydzień temu dał znać, że Arkadiusz Milik może grać razem z Dusanem Vlahoviciem. - Cieszę się, że Milik do nas przeszedł, ponieważ ma bardzo duży potencjał w ofensywie. Może grać również z Vlahoviciem, ma do tego odpowiednie cechy - powiedział Allegri na konferencji prasowej przed meczem z Romą.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Spotkanie pomiędzy Juventusem a PSG odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. W pozostałych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów klub z Turynu zmierzy się z Benfiką i Maccabi Hajfa.

Aguero wskazał faworyta Ligi Mistrzów. Stawia na PSG. "Zdobyli już doświadczenie"