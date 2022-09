Hasan Salihamidzić nie obawia się rywalizacji z Lewandowskim. "To są mecze, dla których żyjesz"

Robert Lewandowski przeniósł się tego lata z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polak w rozmowie z "Bildem" wyznał, że nie chciałby zagrać w Lidze Mistrzów przeciwko swojemu byłemu klubowi. - Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. Moja prośba na losowanie to żeby nie wylosowali nam Bayernu. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem - wyznał napastnik.

Hasan Salihamidzić gotowy na starcie z Lewandowskim. "Nie mogę się doczekać"

Ostatecznie życzenie Lewandowskiego się nie spełniło. Jednym z grupowych rywali FC Barcelony będzie Bayern Monachium. Dyrektor Sportowy mistrza Niemiec w rozmowie ze Sky Sports został spytany, czy obawia się rywalizacji z Robertem Lewandowskim. - Nie, nie mogę się jej doczekać. To są dokładnie te mecze, dla których żyjesz jako piłkarz i menedżer klubu piłkarskiego. To trudna grupa, ale nie boimy się niczego - odpowiedział Bośniak.

Poza FC Barceloną, Bayern Monachium zmierzy się w fazie grupowej Ligi Mistrzów także z Interem Mediolan i Viktorią Pilzno. Salihamidzić wypowiedział się również na temat meczów z pozostałymi rywalami. - Licząc Barcelonę i Inter, mamy już do czynienia z dwoma trudnymi zespołami. To są drużyny, z którymi lubisz grać. Nie mogę się doczekać podróży do Włoch. Jestem bardzo ostrożny jeśli chodzi o Viktorię Pilzno. Oczywiście jesteśmy faworytami, ale nie jest to łatwe. Chłopcy będą musieli dać z siebie wszystko w każdym meczu - powiedział Salihamidzić w rozmowie z klubowymi mediami.

Pierwszy mecz pomiędzy FC Barceloną a Bayernem Monachium odbędzie się 13 września o godz. 21 w Niemczech. Rewanż na Camp Nou zaplanowany jest na 26 października o godz. 21.

