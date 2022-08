Lewandowski wraca do Monachium, a Nagelsmann już wie, jak zostanie przywitany

W środę rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie C, gdzie trafiły drużyny Bayernu Monachium, FC Barcelony, Interu Mediolan i Viktorii Pilzno. Tym samym wiadomo już, że Robert Lewandowski bardzo szybko wróci do Monachium, gdzie spędził ostatnie osiem lat.

Saga transferowa z udziałem Polaka była jedną z najdłuższych i najszerzej komentowanych w tym okienku. Lewandowski zdecydował się opuścić bawarski klub mimo że miał jeszcze kontrakt ważny przez rok. Był zdecydowany na przeprowadzkę do Barcelony. O swojej chęci odejścia mówił wprost na konferencji prasowej przed meczami reprezentacji oraz w wywiadach. Włodarze Bayernu nie chcieli go wypuścić, a przynajmniej nie za te pieniądze, które na początku oferowała Barcelona. Doszło do tego, że niemieckie media zaczęły pisać o "wojnie" w Bayernie. Przede wszystkim w prasie zaczęły pojawiać się coraz częściej krytyczne wobec Lewandowskiego głosy. Polak był mocno krytykowany za swoje zachowanie względem Bayernu, a tylko nieliczni brali go w obronę.

Dosyć tej przedłużającej się sagi mieli również kibice. "Robert Lewandowski jest niewiarygodnie niewdzięczny. W ostatnich latach wielokrotnie flirtował z innymi klubami, FC Bayern zawsze przymykał oko, a teraz starał się o Erlinga Haalanda, bo też musi myśleć o przyszłości, a Lewandowski się obraża. Bez FC Bayern nie byłby piłkarzem światowego formatu, nie dba też o kibiców i nigdy o nich nie wspomina" – napisał w czerwcu fanklub Bawarczyków „Kuge Adelzhausen".

Wszystko skończyło się po myśli wszystkich zainteresowanych stron. Lewandowski odszedł do Barcelony i ma już na koncie dwa gole. Katalończycy zyskali gwiazdę, a Bayern bez Lewandowskiego radzi sobie znakomicie. Jednak Polak już wkrótce wróci na Allianz Arenę jako zawodnik przeciwnej drużyny. Jak przywitają go kibice Bayernu po tym wszystkim, co działo się w ostatnich miesiącach? Takie pytanie na konferencji prasowej przed meczem ligowym Bayernu otrzymał trener Julian Nagelsmann.

- Myślę, że będzie aplauz. Myślę, że nigdy nie jest dobrze, gdy ktoś jest wygwizdywany. Nie znam całej prawdy, a kibice wiedzą jeszcze mniej. Zawsze jest druga strona medalu, rzeczy są przesadzone i źle tłumaczone. To jest piłka nożna – odpowiedział szkoleniowiec.

Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 6-7 września. Wcześniej Bayern i Barcelona rozegrają jeszcze mecze ligowe i pucharowe. Bayern zagra w lidze z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin, a w Pucharze Niemiec z Viktorią Koeln. Z kolei Barcelona zagra w La Liga z Realem Valladolid i Sevillą.

