Salihamidzić zaciera ręce na pojedynek z Lewandowskim. "Nie możemy się doczekać"

Za nami losowanie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już w fazie grupowej czeka nas kilka hitów, a absolutnie najbardziej interesujące dla polskich kibiców będzie starcie w grupie C pomiędzy FC Barceloną i Bayernem Monachium. Robert Lewandowski, który zaledwie kilka tygodni temu opuścił zespół mistrza Niemiec, teraz zmierzy się z dawnymi kolegami. Jeszcze niedawno zaznaczał, że wolałby tego uniknąć. - Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie - stwierdził w rozmowie ze "Sport Bildem".

Hasan Salihamidzić ocenił losowanie Ligi Mistrzów i starcie z Barceloną Roberta Lewandowskiego. "Nie możemy się doczekać"

Życzenie Polaka jednak się nie spełniło. Czeka go powrót do Bawarii, gdzie także są podekscytowani tym spotkaniem. Losowanie w rozmowie z klubowymi mediami zdążył już skomentować dyrektor sportowy Bayernu - Hasan Salihamidzić. W swojej wypowiedzi najwięcej miejsca poświęcił właśnie Barcelonie i nie zapomniał o Lewandowskim.

- Tylko piłka nożna pisze takie historie. Zmierzyliśmy się z nimi w zeszłym sezonie. Barcelona dobrze się wzmocniła, ma topową drużynę, w tym Lewego. To będą dwa bardzo ekscytujące mecze. Nie możemy się doczekać - powiedział Bośniak.

Oprócz Barcelony, rywalami Bayernu w grupie C będą także Inter Mediolan i Viktoria Pilzno. Hasan Salihamidżić z pokorą podchodzi do każdego z rywali.

- Zawsze chcemy rywalizować na szczycie i oczywiście będziemy starać się wygrać każdy mecz. To nie jest łatwa grupa. Drużyny dobrze się wzmocniły. Ale nie możemy się doczekać - stwierdził. - Licząc Barcelonę i Inter, mamy już do czynienia z dwoma trudnymi zespołami. To są drużyny, z którymi lubisz grać. Camp Nou to świetny stadion i odnieśliśmy tam duży sukces. Nie mogę się też doczekać podróży do Włoch - dodał.

Dyrektor niemieckiego giganta nie lekceważy jednak także Viktorii Pilzno, która już w tym momencie jest skazywana na "pożarcie" przez pozostałe zespoły. - Jestem bardzo ostrożny jeśli chodzi o Viktorię Pilzno. Oczywiście jesteśmy faworytami, ale nie jest to łatwe. Nie możemy się doczekać. Chłopcy będą musieli dać z siebie wszystko w każdym meczu - podsumował.

