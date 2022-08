UEFA podała, kiedy Lewandowski wróci do Monachium na mecz z Bayernem. Jest terminarz Ligi Mistrzów

- Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. To moja prośba na losowanie. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem - mówił Robert Lewandowski na kilka tygodni przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów na łamach "Sport Bilda". Prośby polskiego napastnika jednak nie zostały wysłuchane.

Liga Mistrzów. Trudne losowanie Roberta Lewandowskiego. Jak trafiła reszta Polaków?

FC Barcelona była losowana z drugiego koszyka z racji tego, że została wicemistrzem Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza będzie walczyć o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, Interem Mediolan oraz Viktorią Pilzno. Robert Lewandowski może zatem pomóc Barcelonie przełamać złą passę i pokonać Bayern Monachium po raz pierwszy od 12 maja 2015 roku.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, spośród polskich piłkarzy, wystąpią jeszcze Piotr Zieliński (Napoli), Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik (obaj Juventus) oraz Kamil Grabara (FC Kopenhaga). Zdecydowanie najtrudniej będzie miał Zieliński, który będzie rywalizował w grupie A z Ajaksem Amsterdam, Liverpoolem i Rangersami. Najgroźniejszym rywalem Juventusu w grupie H będzie Paris Saint-Germain.

Liga Mistrzów. Ciekawa grupa Szachtara Donieck, Haaland wraca do Dortmundu

Szachtar Donieck trafił z trzeciego koszyka do grupy F, gdzie zagra z Realem Madryt, RB Lipsk oraz Celtikiem Glasgow. Mistrzowie Ukrainy będą rozgrywali domowe mecze na stadionie Legii Warszawa. Klub poinformował, że sprzedał już połowę karnetów (16 tysięcy miejsc) na trzy mecze ze wspomnianymi zespołami. Prawdopodobnie w najbliższych dniach reszta biletów trafi do otwartej sprzedaży.

Spośród pozostałych grup warto zwrócić uwagę na rywalizację AC Milanu z Chelsea w grupie E, ale też grupę G z Manchesterem City, Sevillą, Borussią Dortmund oraz FC Kopenhagą. To oznacza, że Erling Braut Haaland wróci na Signal Iduna Park po tym, jak latem tego roku dołączył do Man City za 60 mln euro.

UEFA opublikowała terminarz Ligi Mistrzów. Wiadomo, kiedy Lewandowski wróci do Monachium

Gdy tylko stało się jasne, że FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium, wszyscy czekali z niecierpliwością na ogłoszenie daty spotkania w Monachium. UEFA w końcu opublikowała oficjalny terminarz spotkań tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, kiedy Robert Lewandowski wróci na Allianz Arena, by zmierzyć się z dawnymi kolegami.

"Barca" pierwszy mecz rozegra 7 września na Camp Nou przeciwko Vikotii Pilzno. Z Bayernem w Monachium zagra natomiast już w drugiej kolejce. Mecz ten zaplanowano na 13 września i będzie to absolutny hit tej serii spotkań.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra 4 października na wyjeździe z Interem Mediolan. Tydzień później podejmie włoską ekipę na własnym boisku. W przedostatniej kolejce fazy grupowej na Camp Nou zawita Bayern Monachium. Robert Lewandowski i jego koledzy zakończą ten etap rozgrywek wyjazdowym meczem z Viktorią Pilzno 1 listopada. Poniżej prezentujemy szczegółowy plan gier FC Barcelony.

Plan gier FC Barcelony w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2022/2023:

FC Barcelona - Viktoria Pilzno, 7 września, godz. 21:00

Bayern Monachium - FC Barcelona, 13 września 2022, godz. 21:00

Inter Mediolan - FC Barcelona, 4 października, godz. 21:00

FC Barcelona - Inter Mediolan, 12 października, godz. 21:00

FC Barcelona - Bayern Monachium, 26 października 2022, godz. 21:00

Viktoria Pilzno - FC Barcelona, 1 listopada 2022, godz. 21:00

Znamy także konkretne daty, w jakich będą rozgrywane mecze kolejnych rund Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania 1/8 finału odbędą się w dniach 14-15 i 21-22 lutego, a rewanże 7-8 i 14-15 marca. Ćwierćfinały rozegrane zostaną kolejno 11-12 i 18-19 kwietnia. Półfinały 9-10 i 16-17 maja. Wielki finał na Atatürk Olympic Stadium w Stambule odbędzie się 10 czerwca. Szczegółowy plan gier poszczególnych grup można sprawdzić na stronie UEFA w tym miejscu.

