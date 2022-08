Lewandowski wraca do Monachium. Znamy wszystkie grupy w Lidze Mistrzów

Znamy już komplet 32 zespołów, które wezmą w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Po wtorkowych i środowych meczach eliminacyjnych do tego grona dołączyła Viktoria Pilzno, w której barwach występują Jan Kliment (ex Wisła Kraków), Erik Jirka (ex Górnik Zabrze) oraz Jan Sykora (ex Lech Poznań). Poza tym byłych piłkarzy Ekstraklasy w składzie ma Dinamo Zagrzeb (Mahir Emreli, Emir Dilaver), Celtic Glasgow (Josip Juranović, Georgios Giakoumakis) oraz Rangers (Antonio Colak).

Liga Mistrzów. Lewandowski wraca do Monachium. Trudne zadanie Szczęsnego i Milika

FC Barcelona trafiła do grupy C, w której zagra z Bayernem Monachium, Interem Mediolan, oraz Viktorią Pilzno. Tym samym nie spełni się życzenie Roberta Lewandowskiego. Polak nie chciał grać z Bayernem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. - Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. To moja prośba na losowanie. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem. Ta przygoda zostanie na zawsze w moim sercu - mówił polski napastnik w rozmowie ze "Sport Bildem".

Juventus będzie miał ciężkie zadanie, ponieważ zagra o awans do fazy pucharowej z Paris Saint-Germain, Benficą Lizbona oraz Maccabi Hajfą. W barwach klubu z Turynu w nowym sezonie będą występowali Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik.

Grupy Ligi Mistrzów:

Grupa A:

Ajax Amsterdam,

Liverpool,

Napoli,

Glasgow Rangers,

Grupa B:

FC Porto,

Atletico Madryt,

Bayer Leverkusen,

Club Brugge,

Grupa C:

Bayern Monachium,

FC Barcelona,

Inter Mediolan,

Viktoria Pilzno,

Grupa D:

Eintracht Frankfurt,

Tottenham,

Sporting Lizbona,

Olympique Marsylia,

Grupa E:

AC Milan,

Chelsea,

Red Bull Salzburg,

Dinamo Zagrzeb,

Grupa F:

Real Madryt,

RB Lipsk,

Szachtar Donieck,

Celtic Glasgow,

Grupa G:

Manchester City,

Sevilla,

Borussia Dortmund,

FC Kopenhaga,

Grupa H: