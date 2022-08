Oto czarny scenariusz dla Lewandowskiego i Barcelony. Grupa śmierci w Lidze Mistrzów

To nie jedyna możliwa grupa śmierci. Tak naprawdę możliwych jest ich kilka. Los może sprawić, że oprócz wymienionej wyżej grupy śmierci, może się trafić, że do ze sobą zagrają: obrońca trofeum - Real Madryt, Liverpool, Borussia Dortmund i Celtic. A jakby komuś było mało, to w kolejnej grupie mogą zagrać np: Manchester City, Atletico Madryt, Napoli i Glasgow Rangers.

Jedna grupa śmierci? Nie! Może ich być kilka

Podział na koszyki sprawił, że już w fazie grupowej Robert Lewandowski może zmierzyć się ze swoją byłą drużyną - Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec znaleźli się bowiem w pierwszym, a Hiszpanie w drugim koszyku. FC Barcelona może mieć też szczęście w losowaniu i trafić na łatwą grupę. Teoretycznie taka by była z Eintrachtem Frankfurt, RB Salzburg i Maccabi Hajfa.

Już w fazie grupowej może dojść do rewanżu za ubiegłoroczny finał: Real Madryt - Liverpool. Obrońca trofeum jest bowiem w pierwszym, a Liverpool w drugim koszyku.

Jakie są najważniejsze kwestie dotyczące losowania? Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na osiem grup po cztery zespoły. W jednej grupie nie mogą się znaleźć zespoły z tego samego kraju.

Finał rozgrywek zaplanowany jest na 10 czerwca 2023 roku. Mecz odbędzie się w Stambule na arenie Ataturk Olympic Stadium.

Losowanie rozpocznie się w czwartek, 25 sierpnia o godzinie 18. Transmisja w Polsacie Sport Premium. Inauguracja rozgrywek odbędzie się 6 września.

Podział na koszyki

1: Real Madryt (obrońca trofeum), Bayern Monachium, Manchester City, Paris Saint-Germain, AFC Ajax, FC Porto, Eintracht Frankfurt, AC Milan.

2: Liverpool FC, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atletico Madryt, Sevilla FC, RB Lipsk, Tottenham Hotspur.

3: Borussia Dortmund, RB Salzburg, Szachtar Donieck, Inter, SSC Napoli, Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen.

4: Olympique Marsylia, Club Brugge, Celtic FC, Viktoria Pilzno, Maccabi Hajfa, Glasgow Rangers, FC Kopenhaga, Dinamo Zagrzeb.