Dogrywka zadecydowała o ostatnim uczestniku fazy grupowej Ligi Mistrzów

W pierwszym meczu między Dinamo a FK Bodo/Glimt górą byli Norwegowie, którzy wygrali u siebie 1:0 z Chorwatami po trafieniu Amahla Pellegrino. Rewelacja zeszłej edycji Ligi Konferencji Europy (FK Bodo doszło tam aż do ćwierćfinału) przystępowała więc do rewanżu w lepszym położeniu. Dinamo musiało odrabiać, a pomóc w wywalczeniu awansu miały własne ściany.

Dinamo Zagrzeb z awansem do Ligi Mistrzów. Norwegowie nie sprawili sensacji. Kapitalna bramka

Rewanżowe spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie już w 4. minucie. Mislav Orsic przeprowadził bardzo ładną, indywidualną akcję zakończoną strzałem z pola karnego. Nikita Haikin, bramkarz FK Bodo, nie miał najmniejszych szans na obronę tego uderzenia. Po bramce goście próbowali stworzyć sobie sytuację do jak najszybszego wyrównania. Nie byli oni jednak w stanie oddać ani jednego strzału na bramkę. Najlepszą okazję w pierwszej części spotkania dla Norwegów miał Amahl Pellegrino, jednak jego uderzenie z 23. minuty zostało zablokowane i nie poleciało w kierunku bramki. Lepiej ofensywnie wyglądali piłkarze Dinama, którzy w 35. minucie podwyższyli na 2:0. Przepięknym uderzeniem nożycami popisał się Bruno Petkovic i bez problemu pokonał bramkarza. Po 45. minutach gospodarze prowadzili 2:0 i byli bliżej awansu do fazy grupowej.

Po zmianie stron mecz nabrał tempa, już od początku gracze FK Bodo ruszyli do ataku. Norwegowie stworzyli sobie kilka bardzo dobrych sytuacji bramkowych, jednak brakowało dobrego wykończenia akcji. W 62. minucie świetną indywidualną akcję zaprezentował Joel Mvuka Mugisha, który oddał potężny strzał zza linii pola karnego. Piłkę w ostatniej chwili odbił golkiper Dinama. Chwilę później bardzo dobre uderzenie oddał Marius Hoibraaten, jednak zostało ono w ostatniej chwili zablokowane przez jednego z obrońców. W 70. minucie FK Bodo/Glimt dopięło swego i strzeliło bramkę kontaktową. Albert Gronbaek popędził z piękną indywidualną akcją, którą zakończył strzałem w środek bramki. Bramkarz Dinama był bez szans. Po bramce norweski zespół stwarzał kolejne okazje i dążył do wyrównania. Po 90. minutach było jednak 2:1 i trzeba było rozegrać dogrywkę.

W dogrywce nieco lepiej wyglądali gracze Dinama Zagrzeb, którzy stwarzali sporo okazji. Nie potrafili jednak zamienić ich na bramki. W 98. minucie pięknym dośrodkowaniem popisał się Peter Bockaj, a chwilę później strzał oddał Drmić. Z kolei w 103. minucie być może najlepszą okazję w całej dogrywce miał zespół FK Bodo/Glimt. Amahl Pellegrino wyskoczył najwyżej w polu karnym i uderzał głową. Jego strzał powędrował jednak obok słupka. W 117. minucie Josip Drmić przybliżył swoją drużynę do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, pokonując silnym strzałem bramkarza gości. W 120. minucie na 4:1 podwyższył Peter Bockaj i to Dinamo zagra w Lidze Mistrzów. Norwegom nie udało się sprawić niespodzianki.

Dinamo Zagrzeb - FK Bodo/Glimt 4:1 (2:1)

Pierwszy mecz 0:1, wynik dwumeczu 4:2

Bramki: Orsic (4), Petkovic (35), Drmic (117), Bockaj (120) - Gronbaek (70)