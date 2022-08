Liga Mistrzów. Podział na koszyki. Znamy wszystkich uczestników fazy grupowej

Faza grupowa tegorocznej Ligi Mistrzów wystartuje już 6 września, kiedy to zostaną rozegrane pierwsze mecze. Ostatnia kolejka rywalizacji w grupach zaplanowana jest na 1 i 2 listopada. Z racji mistrzostw świata w Katarze spotkania będą odbywać się co tydzień.

Eliminacje do Ligi Mistrzów zakończone. Znamy komplet uczestników fazy grupowej

We wtorek do grona uczestników tegorocznej Ligi Mistrzów dołączyły następujące drużyny: Benfica Lizbona, Victoria Pilzno oraz dość nieoczekiwanie izraelskie Maccabi Haifa. W środę rozegrano trzy ostatnie mecze fazy play-off. Dinamo Zagrzeb zmierzyło się z norweskim Bodo, PSV z Rangersami, a Trabzonspor z FC Kopenhagą. Awans do fazy grupowej wywalczyły ostatecznie: FC Kopenhaga (Kamila Grabary), Rangers i Dinamo Zagrzeb.

W tegorocznej Lidze Mistrzów wezmą udział 32 zespoły, które zostały podzielone na cztery koszyki. W pierwszym znaleźli się triumfatorzy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z zeszłego sezonu, a więc Real Madryt i Eintracht Frankfurt. Ponadto w skład tego koszyka wchodzą mistrzowie najlepszych europejskich federacji. Pozostałe koszyki wyznaczono na podstawie współczynnika UEFA. W czwartek rozlosowane zostanie osiem grup.

Pełna obsada tegorocznej Ligi Mistrzów z podziałem na koszyki

1. koszyk: Bayern Monachium, Manchester City, Real Madryt, Paris Saint-Germain, AFC Ajax, FC Porto, Eintracht Frankfurt, AC Milan;

2. koszyk: Liverpool FC, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atletico Madryt, Sevilla FC, RB Lipsk, Tottenham Hotspur;

3. koszyk: Borussia Dortmund, RB Salzburg, Szachtar Donieck, Inter, SSC Napoli, Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen;

4. koszyk: Olympique Marsylia, Club Brugge, Celtic FC, Viktoria Pilzno, Maccabi Hajfa, FC Kopenhaga, Rangers, Dinamo Zagrzeb

Losowanie fazy grupowej odbędzie się 25 sierpnia o 18:00. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na oficjalnej stronie UEFA.

