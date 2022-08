Pogromca Lecha Poznań sprawił niespodziankę w el. LM. Czerczesow bezradny

Karabach Agdam miał bardzo trudną drogę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Azerbejdżanu najpierw trafili na Lecha Poznań, wygrywając w dwumeczu aż 5:1, ośmieszając mistrzów Polski. Następnie sprawili sensację, wyrzucając z walki o fazę grupową szwajcarski FC Zurich, wygrywając po dogrywce w dwumeczu 5:4.

W trzeciej rundzie eliminacji Azerowie trafili na węgierski Ferencvaros. W pierwszym meczu, rozegranym w Baku, padł remis 1:1. Zdaniem bukmacherów większe szanse na awans do decydującej fazy eliminacji mieli tym samym piłkarze węgierskiego zespołu.

Tym większym zaskoczeniem była bramka z 7. minuty spotkania. Kady zagrał do Zoubira, który oddał strzał z pola karnego i pewnie pokonał bramkarza rywali. Piłkarze Ferencvarosu próbowali odpowiedzieć, ale Mahammadaliyev pewnie bronił uderzenia Traore i Nguena. Tym samym do przerwy to Karabach prowadził 1:0.

Po przerwie Ferencvaros otrzymał kolejny cios. Kady popisał się świetnym podaniem do Wadjiego, który pokonał Dibusza i podwyższył prowadzenie azerskich piłkarzy. Zawodnicy Ferencvarosu wydawali się już pogodzeni z losem i końcem walki o fazę grupową Ligę Mistrzów. Piłkarze Stanisława Czerczesowa otrzymali w 79. minucie jeszcze jedno uderzenie - Sheydayev zagrał na wolne pole do Wadjiego, który po raz drugi pokonał bramkarza rywali, pieczętując awans do decydującej fazy eliminacji.

Piłkarze Ferencvarosu postanowili w końcówce walczyć o honor. W 86. minucie Adama Traore pokonał wreszcie Mahammadaliyeva, zmniejszając jedynie rozmiary porażki. Nie zmienia to faktu, że w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagrają pogromcy Lecha Poznań - i są już pewni co najmniej gry w fazie grupowej Ligi Europy.

W niej Karabach Agdam zmierzy się z czeską Viktorią Pilzno. Czeska drużyna dwukrotnie wygrała 2:1 z Sheriffem Tiraspol. Pierwsze mecze w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 16-17 sierpnia, a rewanże tydzień później.