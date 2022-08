UEFA ukarała Fenerbahce za haniebne okrzyki. Nie skończyło się tylko na grzywnie

W meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Dynamem Kijów doszło do skandalu. W 57. minucie kibice tureckiego klubu nie mogli pogodzić się z tym, że zespół z Kijowa zdobył bramkę i zaczęli skandować nazwisko Władimira Putina, aby wyprowadzić z równowagi ukraińskich piłkarzy. Oburzające zachowanie fanów zostało ostro skrytykowane przez środowisko piłkarskie. Sprawie postanowiła przyjrzeć się także UEFA.

Fenerbahce ukarane. UEFA podjęła decyzję. "Częściowe zamknięcie stadionu"

"Zgodnie z artykułem 31 ustawy o przepisach dyscyplinarnych, Inspektor ds. etyki i dyscypliny UEFA przeprowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego niewłaściwego zachowania kibiców Fenerbahce podczas meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów, który miał miejsce 27 lipca 2022 roku w Stambule" - czytamy w oświadczeniu organizacji.

Po kilku dniach instytucja postanowiła ukarać turecki zespół za zachowanie fanów. Fenerbahce otrzymało tradycyjne upomnienie od UEFA oraz karę finansową w wysokości 50 tysięcy euro. Jednak na tym nie koniec. Organizacja nakazała także częściowe zamknięcie stadionu tureckiego klub (z użytku powinno zostać wyłączone co najmniej pięć tysięcy miejsc). Do wykonania kary ma dojść w trakcie kolejnego meczu w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów, kiedy to Fenerbahce będzie gospodarzem spotkania. Częściowe zamknięcie obiektu powinno zostać wykonane w terminie dwóch lat od dnia wydania decyzji.

Ostatecznie Dynamo awansowało do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, wygrywając z tureckim zespołem w dwumeczu 2:1. Z kolei Fenerbahce spadło do III rundy eliminacji Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu podopieczni Jorge Jesusa zmierzyli się z FC Slovacko i pewnie wygrali to starcie 3:0. Mecz rewanżowy odbędzie się w czwartek 11 sierpnia o godzinie 19.

