Pierwsze mecz dużo wyjaśniły. Trójka prawie pewna gry w decydującej fazie el. LM [WYNIKI]

Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w kluczową fazę. Trzecia runda jest przedostatnią przed bezpośrednimi starciami o fazę grupową rozgrywek. We wtorek i środę (2-3 sierpnia) odbyły się pierwsze mecze. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień, tj. 9-10 sierpnia. Potem będzie już tylko faza play-off, której mecze rozegrane zostaną 16-17 oraz 23-24 sierpnia.

FK Bodo/Glimt, Crvena zvezda i Maccabi Hajfa niemalże pewne awansu

FK Bodo/Glimt to pierwszy klub, który w środę niemalże zapewnił sobie awans do fazy play-off. Drużyna bardzo dobrze weszła w spotkanie i prowadziła już po 33 minutach. W 36. minucie udało jej się podwyższyć na 2:0. W drugiej połowie padły kolejne trzy bramki dla Bodo/Glimt. Pięciobramkowa przewaga nad FK Żalgiris Wilno niemalże przypieczętowała awans Bodo/Glimt do kolejnego etapu eliminacji.

Podobnie było w przypadku Maccabi Hajfa. W 38. minucie Apollon Limassol strzelił sobie gola samobójczego. Resztę bramek zdobyli już piłkarze drużyny z Izraela. Wszystkie trzy padły w drugiej połowie. Mecz zakończył się wynikiem 4:0. Dużo szybciej bezpieczną przewagę wypracowała sobie Crvena Zvezda w starciu z Piunikiem Erywań. Piłkarze już po pierwszej połowie schodzili do szatni z wynikiem 3:0 dla gospodarzy. W drugiej połowie Crvena podwyższyła przewagę do pięciu goli.

W innych spotkaniach nie padło już tyle goli. Dynamo Kijów zgodnie z oczekiwaniami wygrało 1:0 ze Sturmem Graz w spotkaniu rozgrywanym w Łodzi. Pogromca Lecha Poznań Karabach wreszcie znalazł w meczu domowym godnego siebie rywala - węgierski Ferencvaros. Drużyna prowadzona przez Stanisława Czerczesowa zremisowała 1:1, co jest bardzo korzystnym wynikiem przed rewanżem.

Liga Mistrzów. Wyniki pierwszych meczów III rundy eliminacji:

FK Bodo/Glimt 5:0 FK Zalgiris Wilno

Karabach Agdam 1:1 Ferencvaros TC

Maccabi Hajfa 4:0 Apollon Limassol

Dynamo Kijów 1:0 SK Sturm Graz

FK Crvena zvezda 5:0 Piunik Erywań

Benfica Lizbona 4:1 FC Midtjylland

Royale Union Saint-Gilloise 2:0 Rangers FC

AS Monaco 1:1 PSV Eindhoven

Łudogorec Razgrad 1:2 Dinamo Zagrzeb

Sheriff Tyraspol 1:2 FC Viktoria Pilzno

Pary IV rundy el. Ligi Mistrzów

Karabach / Ferencvaros – Sheriff Tiraspol / Viktoria Pilzno

Bodo/Glimt / Żalgiris Wilno – Łudogorec / Dinamo Zagrzeb

Maccabi Hajfa / Apollon Limassol – Crvena Zvezda / Pjunik Erywań

FC Kopenhaga – Trabzonspor

Dynamo Kijów / Sturm Graz – Benfica / Midtjylland

St-Gilloise / Rangers FC – AS Monaco / PSV Eindhoven

