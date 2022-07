UEFA postawiona w stan gotowości po okrzykach ws. Putina. "Wielkie kłopoty, tryb pilny"

W środowej serii meczów w eliminacjach do Ligi Mistrzów Fenerbahce pożegnało się z marzeniami o awansie do fazy grupowej rozgrywek. Turecki zespół przegrał u siebie 1:2 z Dynamem Kijów po dogrywce. Bardzo dużo działo się na boisku, ale także na trybunach, gdzie kibice gospodarzy wywołali niemały skandal.

Skandaliczne przyśpiewki kibiców Fenerbahce

Do skandalicznych wydarzeń doszło tuż po bramce Witalija Bujalskiego w 57. minucie. Kibice tureckiego klubu nie mogli się pogodzić z faktem, że ich ulubieńcy stracili bramkę. W efekcie zaczęli wykrzykiwać "Władimir Putin", chcąc w ten sposób wybić rywali z rytmu. Prezydent Rosji od końca lutego jest znienawidzony w Ukrainie za wywołanie wojny i zabójstwo tysięcy cywili.

Niemal od razu swój sprzeciw wobec takiego zachowania wyraził trener Dynama Kijów Mircea Lucescu, który nie pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej. Legendarny rumuński menedżer rozmawiał jedynie z ukraińskimi mediami. - Nie spodziewałem się takich okrzyków z trybun. Szkoda - miał powiedzieć do tureckich dziennikarzy.

UEFA zajmie się sprawą

Niewykluczone, że zachowanie kibiców Fenerbahce zakończy się wyraźnymi konsekwencjami. "Komitet Wykonawczy UEFA zwołał telekonferencję w trybie pilnym. Rozmawiali z delegatami i sędziami. Wiwaty o Putinie sprawią wielkie kłopoty" - napisał na Twitterze Ahmet Cakar, była sędzia FIFA, a obecnie turecki komentator.

Cakar wyjaśnił następnie, że władze UEFA będą odczuwać w związku z tym sporą presję. "Na prezydenta UEFA Ceferina pojawiła się natychmiast presja ze strony przywódców krajów europejskich. ‘Pieśni o Putinie’ będą potraktowane jak najpoważniejsze wykroczenie wszech czasów" - dodał.

Dzięki wygranej 2:1 Dynamo Kijów awansowało do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której zagra z austriackim Sturmem Graz. Fenerbahce z kolei "spadło" do eliminacji do Ligi Europy, w których zagra z czeskim FC Slovacko.