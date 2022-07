Dynamo Kijów strzeliło gola i "kibicom" Fenerbahce odbiło. Hańba na wieki [WIDEO]

W środę Fenerbahce Stambuł podejmuje u siebie Dynamo Kijów w ramach rewanżu 2. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu w Łodzi padł bezbramkowy remis. Niestety podczas spotkania w Stambule tureccy fani zachowali się karygodnie.

Kibice Fenerbahce Stambuł przekroczyli granicę. Chwalili Władimira Putina

W 57. minucie meczu Dynamo wyszło na prowadzenie (Fenerbahce od czterech minut grało w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ismaila Yukseka) po bramce Witalija Bujalskiego. Warto podkreślić, że asystę przy golu zanotował Tomasz Kędziora. Trafienie dla zespołu z Kijowa rozwścieczyło kibiców gospodarzy, którzy zaczęli...dopingować Władimira Putina. Kibice ze Stambułu zaintonowali przyśpiewkę ku czci prezydenta Rosji. Ich zachowanie zważywszy na trwającą wojnę w Ukrainie było haniebne.

Chwilę wcześniej prowokacyjnym aktem w stronę kibiców gospodarzy "popisał się" zdobywca gola. Podczas celebracji bramki Bujalski zaprezentował gest ręki orła, co jest symbolem kibiców lokalnego rywala Fenerbahce - Besiktasu. Mimo to reakcja tureckich fanów jest nieadekwatna do zachowania piłkarza i globalnej sytuacji.

W 70. minucie Fenerbahce miało okazję, by wyrównać, ale Enner Valencia nie wykorzystał rzutu karnego. W 89. minucie Attila Szalai strzelił gola na wagę dogrywki, ale w 114. minucie Dynamo Kijów zadało decydujący cios: gola na wagę awansu do trzeciej rundy strzelił Ołeksandr Karawajew, który w przeszłości grał m.in. w Fenerbahce.

Dzięki temu zwycięstwu Dynamo Kijów zagra w 3. rundzie z austriackim Sturmem Graz. W pozostałych parach w ścieżce ligowej (przeznaczonej dla drużyn, które nie są mistrzami swoich krajów), zagrają:

AS Monaco - PSV Eindhoven

Union SG - Rangers

Benfica - Midtjylland

Zwycięzcy tych czterech spotkań utworzą dwie pary, które spotkają się ze sobą w czwartej, decydującej rundzie eliminacji o prawo gry w Lidze Mistrzów. W LM na pewno zagra Szachtar Donieck, czyli mistrz Ukrainy, który będzie rozgrywał mecze w roli gospodarza w Warszawie.

Trybuny w Europie w przeciwieństwie do fanów Fenerbahce potępiają Władimira Putina

Po wybuchu wojny w Ukrainie europejscy kibice, w przeciwieństwie do kibiców Fenerbahce, potępili działania Władimira Putina. Fani wywieszali transparenty potępiające wojnę i intonowali wulgarne przyśpiewki w kierunku prezydenta Rosji. Do takich sytuacji doszło między innymi podczas spotkań z udziałem reprezentacji Polski czy też Ekstraklasy.

