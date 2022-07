Dani Ramirez nie poleciał z drużyną Lecha Poznań. Kuriozalny powód. Gapa

Przed tygodniem Lech Poznań przegrał z Karabachem aż 1:5 i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów już w 1. rundzie. Na rewanż do Baku z zespołem Johna van den Broma nie polecieli Adriel Ba Loua, Afonso Sousa i Dani Ramirez. Holenderski trener przekonywał, że powodem absencji całej trójki są drobne kontuzje.

Prawda okazała się inna. Jak poinformował portal Weszło.com, Ramirez nie poleciał do Baku z powodów proceduralnych. Aby wlecieć do Azerbejdżanu trzeba mieć paszport ważny jeszcze przez co najmniej trzy miesiące. Hiszpan tego warunku nie spełniał.

Kiedy wyszło na jaw, że dokumenty zawodnika nie zezwalają mu na wyjazd z zespołem do Azerbejdżanu, było już za późno, by coś zmienić. Nie wiadomo, czy van den Brom skorzystałby z Ramireza, który w pierwszym meczu z Karabachem nie zagrał. Tak czy inaczej, gapiostwo na pewno nie pomogło zawodnikowi w relacjach z poznańskim klubem.

Gapiostwo Daniego Ramireza

Klubem, który Ramirez ma opuścić w niedługim czasie. Hiszpan nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Lechu i już szuka nowego pracodawcy. Pewne jest, że ofensywny pomocnik rundę jesienną spędzi już gdzie indziej.

Ramirez trafił do Lecha Poznań na początku lutego 2020 roku z pierwszoligowego ŁKS-u Łódź. Poznaniacy zapłacili za Hiszpana 500 tys. euro. Choć w łódzkiej drużynie Hiszpan imponował formą, to w Poznaniu nie potrafił się odnaleźć.

W poprzednim sezonie 30-latek wystąpił w 31 spotkaniach, w których zdobył zaledwie dwie bramki i miał osiem asyst. Co więcej, najczęściej na murawie pojawiał się wchodząc z ławki rezerwowych - w 26 meczach ekstraklasy tylko siedem razy grał od pierwszej minuty.