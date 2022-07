Zawalił mecz Lecha Poznań, a po meczu pierwszy ruszył do kibiców

Lech Poznań odpadł z walki o Ligę Mistrzów. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma wygrał 1:0 z Karabachem Agdam w pierwszym meczu w Poznaniu dzięki bramce Mikaela Ishaka. Mistrzowie Polski świetnie rozpoczęli też spotkanie w Baku, ale potem już było tylko gorzej i ostatecznie Lech Poznań przegrał 1:5 z mistrzami Azerbejdżanu. "To blamaż, w którym każdy maczał palce: od piłkarzy, którzy zagrali zdecydowanie poniżej swojego poziomu, przez trenera, który długo nie reagował na ich bezradność, po szefów klubu, którzy latem odchudzili i osłabili kadrę" - pisze Dawid Szymczak z Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Arcytrudna droga Lecha Poznań do LM. Potrzebuje wręcz cudu, by grać w fazie grupowej

Ładne zachowanie Artura Rudki po meczu z Karabachem. "Wiedział, że zawalił"

Artur Rudko zawiódł w rewanżowym spotkaniu Lecha Poznań z Karabachem Agdam i popełnił trzy poważne błędy przy trzech bramkach. Eksperci i kibice zrzucali winę na Ukraińca, a część internautów zaatakowała Rudkę w mediach społecznościowych, wysyłając mu wulgarne wiadomości. Jeden z fanów Lecha, obecny w Baku, opublikował zdjęcie z Rudką i podkreślił jego ładne zachowanie po meczu. "Wiedział, że zawalił mecz, ale jako pierwszy, nie wołany, z własnej woli podszedł pod nasz sektor. Musiał się przepychać przez ochronę, bo się sadzili" - czytamy na Twitterze.

Artura Rudkę w obronę wziął Bartosz Bosacki, były wieloletni piłkarz Lecha Poznań. - Winna jest cała drużyna. Ktoś do tych strzałów dopuścił. Defensywa się nie popisała. Aczkolwiek błędy bramkarza raziły w oczy. Już słyszę takie głosy, że jest to nieudany transfer. Wstrzymałbym się z takimi opiniami. To jest bramkarz, który ma 30 lat i pewne doświadczenie w piłce seniorskiej. Sądzę, że w Lechu nie znalazł się przez przypadek - mówił Bosacki w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Artur Rudko został wypożyczony do Lecha Poznań z Metalista Charków z opcją wykupu. Jeśli bramkarz się sprawdzi w Poznaniu, to podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Obecnie głównym rywalem Ukraińca w Lechu jest Filip Bednarek.