Istna furia. Kibice Lecha zaatakowali Rudkę po porażce. Haniebne komentarze

Lech Poznań poleciał do Azerbejdżanu z jedną bramką przewagi, wypracowaną tydzień wcześniej podczas meczu domowego. Nastroje były jeszcze lepsze, gdy mistrzowie Polski objęli prowadzenie po 20 sekundach rewanżu. Przewagę szybko stracili. Karabach Agdam wyrównał na 1:1 już w 14. minucie i jeszcze przed końcem pierwszej połowy wyszedł na prowadzenie. W drugiej połowie nie popisali się sędziowie, którzy uznali gola dla Karabachu na 3:1, mimo że wcześniej był ewidentny spalony. Lech stanął, a gospodarze dobili poznaniaków jeszcze dwoma golami i skończyło się 1:5. Nigdy wcześniej polski zespół nie odpadł z pucharów tak wcześnie.

Trener Lecha Poznań po klęsce: Trzeci gol był zdobyty ze spalonego

Powodów klęski Lecha jest kilka, ale na pierwszy plan wysuwa się katastrofalna postawa bramkarza "Kolejorza", Artura Rudki. Golkiper mistrzów Polski już nie tyle nie pomagał, co popełniał błędy, które doprowadziły do utraty goli.

"Jest za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, jakim bramkarzem jest Artur Rudko, jednak 30-latek wyciągnięty z cypryjskiego Pafos wejście do Lecha Poznań ma fatalne […]. Podejmował irracjonalne decyzje - jak przy golu na 1:2, popełniał proste techniczne błędy - choćby przy golu na 1:3 i źle się ustawiał - jak przy czwartym trafieniu rywali. I nawet jak przed piątą bramką udało mu się obronić w sytuacji sam na sam, to po dobitce i tak wgrzebywał piłkę z siatki. Do tego doszło kilka niecelnych wybić i nerwowych piąstkowań. Obecny na stadionie dziennikarz Radosław Nawrot pisał, że pod koniec meczu, gdy tylko piłkarze z Azerbejdżanu mieli okazje do oddania strzału, kibice chwytali za telefony, by uwiecznić kolejnego gola. Szybko poznali się na bramkarzu Lecha. Może powinni pracować w skautingu mistrzów Polski?" – pisał po meczu na Sport.pl Dawid Szymczak.

Rudko obrażany przez kibiców Lecha. "Ty kur.."

Kibice Lecha mogą czuć się rozgoryczeni, czy wręcz wściekli na postawę bramkarza. Nic jednak nie usprawiedliwia tego, co zaczęło pojawiać się na jego koncie na Instagramie. Chodzi o nienawistne komentarze fanów, którzy nie mogą mu darować fatalnego występu. "Twój czas się już skończył, wypier…", "Odpier… kabaret, Arturze", "Wypier… ty kur…", "wypier… do Ukrainy" – to niektóre z nich.

Nawet trener Karabachu się nie spodziewał. "Lech stracił serce"

Jeden z fanów pozwolił sobie nawet na komentarz, że "gdyby armia ukraińska broniła jak ty, to jutro byłoby po wojnie". Na dodatek zrobił to pod postem, w którym Rudko dziękował Polakom za wsparcie Ukrainy. Inny hejter dodał też wulgarny komentarz na temat bramkarza i kraju, z którego pochodzi.

Karabach Agdam w drugiej rundzie zmierzy się z FC Zurich. Lech Poznań ma natomiast szanse dostać się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski trafią do II rundy eliminacji, a w niej zmierzą się z przegranym starcia Slovan Bratysława (Słowacja) - Dinamo Batumi (Gruzja). Pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się bezbramkowym remisem. Rewanż odbędzie się w środę.