Azerskie media w euforii po wygranej Karabachu. "Burza polskich klubów"

Lech Poznań poleciał do Azerbejdżanu w bardzo dobrej sytuacji. Drużyna Johna van den Broma wygrała 1:0 w Poznaniu po bramce Mikaela Ishaka w 41. minucie. We wtorek na stadionie Karabachu Agdam także zaczęli znakomicie, bowiem już po 20 sekundach objęli prowadzenie. Jednak przewagę szybko stracili. Mecz ostatecznie zakończył się przegraną zespołu ze stolicy Wielkopolski 1:5. Tym samym poznaniacy pożegnali się z Ligą Mistrzów.

Azerskie media w euforii po triumfie Karabachu. "Można ich śmiało nazwać burzą polskich klubów"

Zwycięstwo Karabachu było szeroko komentowane w ich rodzimych mediach. Dziennikarze azerisport.com podkreślają pełną dominację swojego zespołu podczas wtorkowego meczu. Co więcej, zwracają uwagę, że szybkie otwarcie w wykonaniu poznaniaków nie zabiło determinacji i ducha walki piłkarzy z Azerbejdżanu.

"Karabach w pełnej okazałości zademonstrował, o ile lepszą jest drużyną od polskiego Lecha, choć początek spotkania był dość nieoczekiwany. Goście już w 20. sekundzie wykorzystali naszą dekoncentrację i fakt, że obrona jeszcze nie zorientowała się, iż mecz już się rozpoczął. Zdecydowanie zły początek dla Karabachu. Przegrana w Poznaniu i pierwsza bramka Lecha mogłyby złamać psychicznie drużynę z Azerbejdżanu. Ale Karabach nie byłby Karabachem, gdyby przejmował się tak mało istotnym faktem" - czytamy.

Trener Lecha Poznań po klęsce: Trzeci gol był zdobyty ze spalonego

Dziennikarze zwracają także uwagę, że piłkarze Karabachu grali zdecydowanie lepiej, w porównaniu do meczu rozgrywanego na stadionie przy Bułgarskiej. Tego samego nie można powiedzieć o polskim zespole.

"Niemal natychmiast podopieczni Gurbana Gurbanowa zrobili to, co pierwotnie planowali - przeszli do ofensywy. I w przeciwieństwie do meczu w Poznaniu, tutaj ataki 'rumaków' wyglądały o wiele bardziej spójnie. Były lepiej zorganizowane i przede wszystkim ciekawsze. W Polsce mistrz Azerbejdżanu nie miał szczęścia i wielokrotnie nie wykorzystywał świetnych okazji do zdobycia bramki, mimo przewagi na boisku. Ale już w Baku ekipa Gurbanowa pokazała się zdecydowanie lepiej, rozbijając Lecha na strzępy, a wraz z nim pesymizm tych, którzy zapowiadali naszą porażkę" - dodają dziennikarze azerisport.com.

Portal podkreślił również, że Lech Poznań jak dotąd nie poniósł porażki grając z drużynami z Azerbejdżanu. Co więcej, we wtorek poznaniacy pobili niechlubny rekord - są pierwszą polską drużyną, która tak wcześnie odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. "Jak dotąd Lech nie przegrał z azerskimi klubami. Co więcej, gospodarze zapewnili zespołowi z Poznania najszybszy spadek w Pucharze Europy w historii polskiej piłki nożnej. Co ciekawe, to drugi mistrz Polski, którego pokonały 'rumaki'. W 2020 roku ograły Legię. Teraz Karabach śmiało można nazwać burzą polskich klubów" - podsumowali dziennikarze.

Z kolei portal sportinfo.az podkreślił, że azerski zespół będzie jednym z najtrudniejszych rywali w całej Lidze Mistrzów. "Dzisiejszy wspaniały mecz i wielkie zwycięstwo Karabachu przestraszyło nie tylko przeciwnika w kolejnym etapie (FC Zurich), ale także pozostałych uczestników Ligi Mistrzów, którzy zmierzą się z nami w kolejnym sezonie".

Nawet trener Karabachu się nie spodziewał. "Lech stracił serce"

Dziennikarze zwrócili także uwagę na pomyłki sędziów, jakich ci dopuszczali się w trakcie wtorkowego spotkania. Szczególnie poważny błąd popełnili przy trzeciej bramce dla Karabachu. Jednak według azerskich mediów, ta pomyłka nie miała wpływu na wynik meczu, bowiem i tak wygrałby zespół z Azerbejdżanu. "Sędzia nie odnotował spalonego i gol został uznany. Ale to nie powinno być wymówką. Karabach i tak prześcignął Lecha pod względem jakość" - podkreślił portal.

Na kolejnym etapie eliminacji do Ligi Mistrzów azerski klub zmierzy się z FC Zurich. Z kolei Lech Poznań czeka "spadek" do Ligi Konferencji Europy. W II rundzie zagra z przegranym dwumeczu el. LM Dinamo Batumi - Slovan Bratysława (w pierwszym meczu 0:0).