Nawet trener Karabachu się nie spodziewał. "Po piątej bramce". I wychwala kibiców. "Lepsi"

Do wtorkowego meczu Lech Poznań podchodził z jednobramkową zaliczką wypracowaną w domowym spotkaniu. I choć rewanż poznaniacy rozpoczęli bardzo dobrze, bo już w 20. sekundzie wyszli na prowadzenie, to były to tylko miłe złego początki. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 5:1, a "Kolejorz" pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Po spotkaniu zadowolenia z rezultatu nie krył trener oraz zawodnicy Karabachu.

Trener Karabachu po zwycięstwie. "Lech stracił serce"

Gurban Gurbanow na pomeczowej konferencji prasowej nie krył zadowolenia z postawy swoich piłkarzy, którzy bardzo szybko stracili bramkę. Potrafili jednak wrócić do meczu i awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. - Gratuluję wszystkim zwycięstwa. To było wielkie zwycięstwo. Takie wygrane są rzadkością. Po prostu wszystko zostało zrobione tak, jak chcieliśmy. Straciliśmy bramkę w pierwszych sekundach, ale nie złamaliśmy się - powiedział i dodał: - Po piątej bramce przeciwnik stracił serce.

-To dopiero początek. Po pierwszym meczu wszyscy mówili o polskich kibicach. Widzieliśmy dzisiaj, że nasi fani są lepsi od nich. Powiedziałem wczoraj, że 10 milionów jest za nami. Dzisiaj byliśmy tego świadkami - podkreślił trener Karabachu.

Trener Gurbanow przyznał po meczu, że choć wierzył w wygraną, to nie spodziewał się, że będzie ona aż tak wysoka. Dodał też, że nastroje w drużynie są bardzo dobre. - Chociaż wierzyliśmy w zwycięstwo, nie spodziewałem się tak wysokiego rezultatu. Już od pierwszego meczu odczuwalna była atmosfera rundy play-off. Zdobyliśmy wystarczające doświadczenie i motywowanie zespołu przeciwko każdej drużynie nie stanowi dla nas problemu.

Piłkarz Karabachu o awansie. "Zasłużyliśmy na to"

Do wygranej nad Lechem Poznań odniósł się także Filip Ozobić, pomocnik azerskiego klubu. Jego zdaniem Karabach zasłużył na awans swoją bardzo dobrą postawą. - W dwóch meczach pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną. A dzisiaj udowodniliśmy, że zasłużyliśmy na awans do 2. rundy. Rozumieliśmy odpowiedzialność za ten mecz. Myślę, że cały zespół był w stanie pokazać wszystko, co trener polecił nam przed meczem.

