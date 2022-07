Katastrofalne błędy sędziów. Lech skrzywdzony w Baku. Plaga nieszczęść

Lech Poznań podchodził do rewanżu z Karabachem Agdam w bardzo dobrej sytuacji. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma wygrał 1:0 w Poznaniu po bramce Mikaela Ishaka w 41. minucie. Mimo braku trzech piłkarzy - Daniego Ramireza, Adriela Ba Louy oraz Afonso Sousy - wydawało się, że Lech będzie w stanie wywalczyć awans do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Błędy sędziowskie w meczu Lecha Poznań. Gol ze spalonego i brak karnego

Lech Poznań rozpoczął rewanżowy mecz z Karabachem Agdam najlepiej, jak tylko mógł, bo po niemal 20 sekundach Kristoffer Velde wykorzystał podanie Joao Amarala i dał prowadzenie Lechowi. Od tego momentu gra mistrzów Polski wyglądała coraz gorzej, a Karabach wykorzystywał swoje okazje, mimo że wyglądał zdecydowanie gorzej (w porównaniu do pierwszego spotkania). Już w 16. minucie pojawiła się pierwsza kontrowersyjna sytuacja, ponieważ Kristoffer Velde został wytrącony z równowagi przez Kevina Medinę w polu karnym. Sędzia Andrew Madley nie dopatrzył się faulu i kontynuował grę.

"Velde wyprzedził rywala, miał opanowaną piłkę, a ten kopnął go i w efekcie wytrącił go z równowagi, powodując upadek. Moim zdaniem Lechowi należał się rzut karny" - twierdzi Łukasz Rogowski, sędzia piłkarski. Prawdopodobnie gdyby był system VAR, to Lech Poznań miałby okazję strzelić drugiego gola z rzutu karnego.

Największą kontrowersją wydaje się jednak być trzecia bramka Karabachu Agdam, którą zdobył Kevin Medina w 56. minucie. Od samego początku było widać, że Medina znajdował się na spalonym po tym, jak Artur Rudko odbił przed siebie uderzenie Filipa Ozobicia z rzutu wolnego. Sędzia liniowy kompletnie tego nie zauważył, przez co trzeci gol dla Karabachu został uznany.

Ostatecznie Lech Poznań przegrał aż 1:5 z Karabachem Agdam i spadł do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski zagrają o rozstawienie w kolejnej rundzie LKE ze zwycięzcą dwumeczu Slovan Bratysława (Słowacja) - Dinamo Batumi (Gruzja). Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się bezbramkowym remisem.