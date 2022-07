Kłopoty, kłopoty Lecha przed rewanżem w LM. Trzech piłkarzy wypada z gry

W sobotę Lech Poznań przegrał na własnym stadionie mecz o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Mecz budził wiele emocji jeszcze zanim się zaczął. Termin spotkania od początku nie odpowiadał mistrzom Polski. Ma to związek z meczami w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Pierwszy Lech rozegrał we wtorek 5 lipca, pokonując rywali 1:0. Rewanż odbędzie się natomiast 12 lipca. W związku z tym klub zgłosił się do PZPN-u z prośbą o zmianę terminu meczu, jednak ta została odrzucona.

REKLAMA

Zobacz wideo Arcytrudna droga Lecha Poznań do LM. Potrzebuje wręcz cudu, by grać w fazie grupowej

Azerskie media reagują na porażkę Karabachu z Lechem w LM. "Bolesny obraz"

Trzech kontuzjowanych w Lechu. Wszyscy grali w meczu o Superpuchar

Lech wystawił więc w większości rezerwowy skład, aby oszczędzić najlepszych zawodników na rewanż z Karabachem. Mikael Ishak, Joel Pereiera, Lubomir Satka, Pedro Rebocho, Joao Amaral – to tylko niektórzy lechici, którzy nie grali w spotkaniu o Superpuchar.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Okazało się, że Lech i tak mierzy się z problemami zdrowotnymi swoich piłkarzy. Informacje na ten temat przekazał szkoleniowiec John van den Brom na konferencji prasowej. – Mamy trzy drobne problemy w zespole. Tych piłkarzy nie ma z nami. Chodzi o Adriela Ba Louę, Afonso Sousę i Daniego Ramireza. Mamy jednak ze sobą 18 piłkarzy i dwóch bramkarzy i to wystarczająca liczba, żeby zagrać ten mecz. Po tym meczu sprzed tygodnia mamy dużo pewności siebie. Pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać w piłkę. Jutrzejszy mecz będzie oczywiście inny. Czeka nas nowe wyzwanie, ale mamy nadzieję, że sobie z tym wyzwaniem poradzimy i będziemy oglądać dobre, piłkarskie spotkanie – powiedział trener.

Sprzeczka na konferencji po meczu Lech - Karabach. Gurbanow wypalił: Mniej agresji

Wszyscy trzej wymienieni wyżej grace wystąpili w spotkaniu o Superpuchar. Raczej nie znaleźliby się w pierwszym składzie na mecz z Karabachem, ale ich kontuzje zawężają pole manewru szkoleniowcowi Lecha przy dokonywaniu zmian w trakcie rywalizacji.

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem we wtorek o godzinie 18 w Baku. "Kolejorz" będzie bronił tam jednobramkowej zaliczki z pierwszego spotkania w Poznaniu. Jeśli Lech awansuje dalej, to w II rundzie zmierzy się ze szwajcarskim FC Zurych.