Oficjalnie: UEFA wprowadza rewolucyjne zmiany w Lidze Mistrzów

Od dłuższego czasu w piłce nożnej wprowadzane jest coraz więcej zmian. Dodano system VAR, który usprawnia pracę sędziów, a jeszcze niedawno głośno mówiło się o powstaniu Superligi, co okazało się niewypałem. Przed sezonem stworzono także Ligę Konferencji, czyli nowe rozgrywki międzynarodowe, które w hierarchii są o stopień niżej od Ligi Europy. Na tym reformy się nie kończą.

System szwajcarski i poszerzenie liczby drużyn. Wielkie reformy w Lidze Mistrzów

Komitet wykonawczy UEFA zatwierdził dziś ostateczny format rozgrywek Ligi Mistrzów. Od sezonu 2024/2025 wprowadzony zostanie system szwajcarski, który zakłada rezygnację z rundy grupowej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie UEFA, każdy z klubów rozegra osiem meczów, których wyniki zadecydują o miejscu w tabeli i awansie do fazy pucharowej. Zespoły z miejsc 1-8 zagrają w 1/8 finału, a kluby, które zajmą lokaty 9-24 zmierzą się w dwumeczu o przejście do następnej rundy. Zwiększona zostanie także liczba drużyn. Od 2024 roku udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie będzie brało 36 zespołów, a nie 32, jak było do tej pory.

UEFA poinformowała także w komunikacie, na jakiej zasadzie będą przyznawane cztery dodatkowe miejsca w Lidze Mistrzów:

jedno miejsce zajmie trzecia drużyna z piątej ligi w rankingu UEFA;

jedno miejsce zostanie przyznane krajowemu mistrzowi, poprzez zwiększenie z czterech do pięciu liczby klubów kwalifikujących się z tak zwanej ścieżki mistrzowskiej;

ostatnie miejsca zostaną przyznane dwóm federacjom z najlepszym łącznym wynikiem osiągniętym przez ich kluby w poprzednim sezonie (liczba zdobytych punktów zostanie podzielona przez liczbę uczestniczących drużyn). Mowa tylko o zespołach, które nie zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów poprzez rozgrywki ligowe. Na przykład w tym sezonie byłyby to kluby z Anglii oraz Holandii.

W komunikacie czytamy także, że wszystkie mecze będą odbywały się w środku tygodnia. Podobne zmiany zostaną również wprowadzone w rozgrywkach Ligi Europy (osiem meczów w systemie szwajcarskim) oraz Ligi Konferencji (sześć meczów w systemie szwajcarskim). Oba turnieje zostaną również poszerzone do 36 drużyn.

W finale tegorocznej Ligi Mistrzów zmierzą się Real Madryt oraz Liverpool. Decydujący mecz zostanie rozegrany w sobotę 28 maja o 21:00 na Stade de France. Początkowo spotkanie miało się odbyć w Petersburgu, ale przez rosyjską inwazję na Ukrainę zostało przeniesione do Francji.

