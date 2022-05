Afrykański szaman rzucił klątwę na Guardiolę. "Już nigdy nie wygra"

W piłce nożnej niemożliwe nie istnieje. A przynajmniej dla Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Manchesterem City 0:1 (3:5 w dwumeczu) do 90. minuty i nawet nie oddali celnego strzału. Ale w doliczonym czasie gry dwie bramki zdobył Rodrygo i doprowadził do dogrywki, w której kropkę nad "i" postawił Karim Benzema, wykorzystując rzut karny. Real ostatecznie wygrał 3:1 (6:5) i awansował do finału Ligi Mistrzów.

- Byliśmy blisko, naprawdę blisko, ale ostatecznie nie osiągnęliśmy naszego celu. (...) Nawet w końcówce kontrowaliśmy grę. Jednak rywale rzucili prawie wszystkich piłkarzy do ataku i cały czas dośrodkowywali w nasze pole karne, co zakończyło się utratą dwóch goli. Długo kontrowaliśmy spotkanie, ale to nie wystarczyło. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, stąd takie mecze jak dziś. Musimy to zaakceptować, przetrawić i wrócić, bo przed nami ostatnie cztery mecze w tym sezonie i potrzebujemy w nich wsparcia kibiców. Czy zasługiwaliśmy na więcej w tym dwumeczu? Nie wiem. Jest jak jest. Ja i tak jestem szczęśliwy, że dokonaliśmy wielkich rzeczy, choć oczywiście zabrakło awansu do finału - podsumował Pep Guardiola, trener City.

Kibice, dziennikarze i eksperci rozkładają porażkę Katalończyka na czynniki pierwsze. I nie ma co się dziwić, bo Guardiola ostatni raz wygrał Ligę Mistrzów, jeszcze jako trener Barcelony w 2011 roku. Na koncie ma dwa triumfy w LM (wcześniej wygrał w 2009). Z kolei Carlo Ancelotti, jeśli zdobędzie tytuł z Realem, to będzie mógł się pochwalić już czterema tytułami. Na razie wygrał dwa razy z Milanem (2003 i 2007) oraz raz z Królewskimi w 2014 roku.

"Guardiola już nigdy nie wygra LM. A to wszystko przez... klątwę szamana"

Przypomnijmy: w 2018 roku Yaya Toure odszedł z Manchesteru City, bo Pep Guardiola nie widział Iworyjczyka w swoim składzie, podczas gdy jego agent robił wszystko, aby ten pozostał w klubie, w którym spędził osiem lat. Ostatecznie pomocnik rozstał się z zespołem, a po dwóch miesiącach podpisał kontrakt z Olympiakosem.

Dmitri Seluk, ówczesny agent Toure, był mocno niepocieszony takim obrotem spraw, a zwłaszcza zachowaniem Guardioli. Brytyjskie media przypomniały jego słowa. - Zwrócił całą Afrykę przeciwko sobie, wielu afrykańskich fanów odwróciło się od Manchesteru City - ocenił.

I przypomniał swoje słowa rok temu, gdy City szykowało się do finału LM przeciwko Chelsea. - Jestem pewien, że afrykańscy szamani nie pozwolą Guardioli wygrać Ligi Mistrzów. To będzie afrykańskie przekleństwo. Życie pokaże, czy mam rację, czy nie - mówił przed finałem, który wygrała Chelsea.

Teraz już nie musiał przypominać swoich słów, bo w internecie mnóstwo osób go cytowało. Oczywiście, całą historię należy traktować z przymrużeniem oka.