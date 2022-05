Real Madryt - Liverpool. Gdzie i kiedy obejrzeć finał Ligi Mistrzów? [Transmisja TV]

W środę dobiegła końca rywalizacja w półfinałach Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał 3:1 po dogrywce Manchester City, co dało mu zwycięstwo w dwumeczu 6:5. Mistrzowie Hiszpanii wywalczyli tym samym awans do wielkiego finału rozgrywek. Tam czekał już na nich Liverpool, który we wtorek wyeliminował ostatecznie Villarreal po zwycięstwie na terenie rywali 3:2 (5:2 w dwumeczu).

Real Madryt i Liverpool w finale Ligi Mistrzów. Wielki rewanż za pamiętny 2018 rok

Kibice już rozpoczęli odliczanie do najważniejszego meczu sezonu w klubowej piłce. Wielki finał Ligi Mistrzów odbędzie się już 28 maja. Jego gospodarzem miał być Sankt Petersburg, jednak po tym, jak rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję na Ukrainę, UEFA odebrała temu miastu prawo organizacji meczu. Zerwano także współpracę z firmą Gazprom, jednym z najważniejszych sponsorów UEFA i Ligi Mistrzów. Finał przeniesiono natomiast do Paryża, na tamtejszy Stade de France.

Na francuskiej ziemi dojdzie do rewanżu za finał z 2018 roku. Wówczas Real i Liverpool zmierzyły się na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Hiszpański zespół wygrał 3:1 po niesamowitym meczu. Fani piłki nożnej na długo zapamiętali z tamtego spotkania fatalne błędy Lorisa Kariusa, bramkarza drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa, a także kapitalne gole autorstwa Garetha Bale'a. Liverpool chce rewanżu i tego nie ukrywa.

- Chcę grać z Realem Madryt. To dla mnie sprawa osobista. City to naprawdę twardy zespół. Osobiście wolałbym Real, ponieważ przegraliśmy z nimi w finale, więc chcę grać przeciwko nim i mam nadzieję, że tym razem wygramy - powiedział Mohamed Salah w rozmowie z "The Sun", gdy spytano go, z kim woli zmierzyć się w finale.

Real powalczy o wygranie Ligi Mistrzów po raz 14., Liverpool ma na koncie sześć zwycięstw w elitarnych rozgrywkach.

Real Madryt - Liverpool. Finał Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? Transmisja, stream

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem odbędzie się 28 maja w Paryżu. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w Polsacie Sport Premium 1 oraz TVP 1, a także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

