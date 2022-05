"Nigdy nie lekceważ Realu". Eksperci zachwyceni półfinałem Ligi Mistrzów

Piłkarze nieco zawiedli kibiców w pierwszej połowie spotkania. Mimo wyrównanej rywalizacji nie padła ani jedna bramka. Real Madryt oddał zaledwie trzy strzały, w tym wszystkie niecelne. W tej statystyce lepiej wypadł Manchester City, który czterokrotnie posłał piłkę w światło bramki. Jednak druga odsłona spotkania przyniosła całkowity zwrot akcji.

Pierwszy gol padł w 73. minucie meczu. Bernardo Silva podał piłkę w pole karne do Mahreza, który uderzeniem w bliższy róg nie dał szans Courtois. Mimo niekorzystnego wyniku drużyna Ancelottiego nie poddała się i szukała swojej okazji. Ta nadarzyła się w 90. minucie. Po świetnym zgraniu Benzemy, Rodrygo uprzedził Edersona i zdobył bramkę. Dwie minuty później Carvajal dośrodkował w pole karne do Rodrygo, który uderzeniem głową skierował piłkę wprost w światło bramki, doprowadzając do dogrywki. Po pięciu minutach kolejnej części spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Realu Madryt, który pewnie wykorzystał Karim Benzema. Ostatecznie podopieczni Carlo Ancelottiego zwyciężyli 3:1 (6:5 w dwumeczu) i awansowali do finału Ligi Mistrzów.

"Nigdy nie lekceważ Realu". Eksperci zachwyceni zwrotem akcji w meczu półfinałowym

"Real w tym meczu, jak Pippo Inzaghi w najlepszym wydaniu. Czaił się, balansował bez błysku, nagle puk, puk i jest. Nigdy nie lekceważ Realu" - napisał dziennikarz TVP Sport, Piotr Szczygiełło.

"Jeśli dwumecze półfinałów Ligi Mistrzów mają jakikolwiek sens, to właśnie dzięki takim meczom! Real i City stworzyli ISTNY SPEKTAKL - długo nie będzie takiej 1/2 finału #UCL" - pisze Maciej Walasek, dziennikarz Radia Zet.

"Obłęd. Ta ich droga (o ile dojadą!) do finału Ligi Mistrzów, te wszystkie gonitwy w tym sezonie to jest najlepsze, co piłka klubowa widziała. Peak emocji" - stwierdził tuż przed dogrywką Filip Kapica, dziennikarz Eleven Sports.

"Real Madryt do 90. minuty bez celnego strzału. Ładuje dwie w doliczonym czasie gry. I dopiero się zaczyna zabawa. No są niemożliwi!" - skwitował Dominik Piechota, dziennikarz newonce.sport.

"Galaktyczna droga do finału. 1. Mądrość Ancelottiego („Nerwowość przed meczem duża, ale spada mi w trakcie meczu"). 2. Mentalność zespołu. 3. Giganci Benzema i Modrić ważni, ale Camavinga i Rodrygo odegrali wielkie role - na miarę #ChampionsLeague" - ocenił Roman Kołtoń, dziennikarz prawdafutbolu.pl.

"Z PSG: 0:2 w dwumeczu i 30 minut do końca. Z Chelsea: 0:3 w rewanżu do 80. minuty. Z City: 0:2 w dwumeczu do 90. minuty. Real nie zna hasła „poddać się". Najbardziej waleczny zespół na świecie" - pisze Samuel Szczygielski z meczyki.pl.

"Real "Potrzymaj mi piwo" Madryt" - zażartował Michał Gutka, dziennikarz newonce.sport.

"Mili państwo, nie próbujcie tego zrozumieć. Bo tego nie da się zrozumieć. Real i Liga Mistrzów to związek nie z tego świata" - podkreślił Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal+ Sport

"Nie ma obecnie mentalnie mocniejszej drużyny niż @realmadrid" - pisze Maciej Sawicki, prezes zarządu Kanału Sportowego.

"Nie będzie chyba przesady w stwierdzeniu, że Real wygrał dwumecz, w którym przez 180 minut był słabszy" - ocenia Maciej Łuczak z meczyki.pl.

"Liga Mistrzów jest przepięknym zjawiskiem. A droga Realu nie mieści się w głowie" - pisze Sebastian Chabiniak, dziennikarz Eleven Sports.

"Real Madryt obrońcami moralności" - skwitował Krzysztof Rot, dziennikarz Eleven Sports.

