Kontrowersje po golu Sadio Mane. Czy polscy sędziowie popełnili błąd? [WIDEO]

Liverpool wykonał duży krok w stronę awansu do finału Ligi Mistrzów. W środowy wieczór piłkarze Juergena Kloppa przez długie minuty dominowali nad Villarrealem, jednak defensywa hiszpańskiego zespołu stawała na wysokości zadania. W kilku sytuacjach gospodarzom po prostu zabrakło skuteczności.

Liverpool Kloppa zadziwia Anglików. "Krok w kierunku nieśmiertelności"

Liverpool jedną nogą w finale Ligi Mistrzów

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem wyraźnej dominacji Liverpoolu. Gospodarze stworzyli sobie aż 13 sytuacji bramkowych, ale oddali przy tym tylko dwa celne strzały. Villarreal ograniczał się jedynie do sporadycznych kontrataków, jednak Alisson w pierwszej połowie nie miał praktycznie nic do roboty.

Potwierdzenie wyraźnej przewagi nastąpiło w ciągu niespełna 120 sekund. W 53. minucie Jordan Henderson dograł w pole karne z prawego skrzydła, ale piłka po drodze odbiła się od Pervisa Estupinana i wpadła do bramki. Dwie minuty później było już 2:0 - Mohamed Salah sprytnie dograł do Sadio Mane, a ten, kopiąc piłkę czubkiem buta, znalazł drogę do siatki i ustalił rezultat tego spotkania.

Kontrowersje przy golu Mane. Szymon Marciniak powinien nie uznać gola?

Trafienie Mane wywołało sporo poruszenia w sieci. Wielu uważało, że sędziujący w tym spotkaniu Szymon Marciniak powinien odgwizdać pozycję spaloną Senegalczyka. Na powtórkach wyraźnie widać, że gwiazdor Liverpoolu faktycznie znajdował się mniej więcej na równi z obrońcami Villarrealu. System VAR uznał jednak, że nie było podstaw do odwołania bramki.

Internauci zaczęli zwracać uwagę, że Liverpool często korzysta w tego typu sytuacjach, natomiast inne zespoły notorycznie są krzywdzone. Przypomniano, chociażby sytuację z udziałem Romelu Lukaku w finale Pucharu Ligi czy też spalonego Raheema Sterlinga, który został odgwizdany w starciu Liverpoolu z Manchesterem City.

Były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski w rozmowie ze Sport.pl jednak bardzo pozytywnie ocenił pracę Szymona Marciniaka w tym spotkaniu. - Gasił zagrożenia w zarodku i miał sporo pracy. Ten mecz nie był łatwy, ale jednocześnie był trochę inny niż ten wtorkowy w Manchesterze czy poprzednie spotkania Szymona Marciniaka w tej edycji Ligi Mistrzów. Tym razem zawodnicy i gra byli spokojniejsi, obyło się bez sensacyjnych incydentów, ale to też dzięki sędziemu, który interweniował w porę i skutecznie - powiedział.

UEFA zamierza zmienić półfinały i finał LM nie do poznania. "Tydzień z futbolem"

Rostkowski zwrócił uwagę na fakt, że najwięcej pracy miał asystent Marciniaka, Tomasz Listkiewicz. - Miał dzisiaj najwięcej ważnych decyzji do podjęcia. I bramki uznane i te nieuznane. Nie pomylił się ani razu, potwierdził swoją klasę i nawiązał do pięknych tradycji rodzinnych, bo przecież jego ojciec Michał był sędzią-asystentem w finale mistrzostw świata we Włoszech w 1990 roku - podkreślił były arbiter, oceniając tym samym, iż gol Sadio Mane został zdobyty prawidłowo.