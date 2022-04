Liverpool - Villarreal. Gdzie i kiedy oglądać półfinał LM? [Transmisja TV, stream online]

We wtorek kibice piłki nożnej obejrzeli jedno z najbardziej pasjonujących spotkań w tym sezonie. Na Etihad Stadium Manchester City zmierzył się z Realem Madryt w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Po prawdziwej bitwie zwycięstwo 4:3 wywalczyli "The Citizens". W środę czas natomiast na starcie drugiej pary półfinałowej, czyli Liverpoolu i Villarreal CF.

Liverpool - Villarreal CF. Czas na drugi półfinał Ligi Mistrzów

Przed pierwszym gwizdkiem na Anfield Road faworytem są gospodarze. Liverpool po drodze do półfinału Ligi Mistrzów doznał zaledwie jednej porażki. Podopieczni Juergena Kloppa w 1/8 finału przegrali u siebie 0:1 z Interem Mediolan. Wcześniej jednak, na terenie włoskiej drużyny, zwyciężyli 2:0 i ze spokojem przeszli do ćwierćfinału. Tam bez większych problemów wyeliminowali Benficę Lizbona. Wcześniej z kompletem zwycięstw "The Reds" wygrali swoją grupę.

Villarreal zanotował jednak niemniej imponującą drogę do najlepszej czwórki elitarnych rozgrywek. W 1/8 finału hiszpańska drużyna sensacyjnie wyeliminowała Juventus, wygrywając na terenie wielkiej włoskiej drużyny aż 3:0. Jeszcze większą sensację piłkarze trenera Unaia Emery'ego sprawili w ćwierćfinale. W dwumeczu okazali się lepsi od Bayernu Monachium z Robertem Lewandowskim na czele. Środowe starcie na Anfield Road zapowiada się arcyciekawie.

Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz Liverpool - Villarreal CF rozpocznie się w środę 27 kwietnia o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Transmisja online będzie również dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

