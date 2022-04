Guardiola najpierw złapał się za głowę, a potem uklęknął. Telewizja nie pokazała rozpaczy

Cóż to był za mecz! W pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów Manchester City pokonał Real Madryt 4:3. Gospodarze już po 11 minutach prowadzili 2:0 i dominowali na boisku. Mieli też kolejne sytuacje i wydawało się, że goście zostaną rozbici, ale to Real raz za razem łapał z nimi kontakt. Wielka w tym zasługa Karima Benzemy, który strzelił dwie bramki. Najpierw potrzebował do tego pół sytuacji, a potem wykorzystał rzut karny strzelając "panenką".

Trzeciego gola dla Realu Madryt dołożył Vinicius Junior po imponującym rajdzie. Rozpoczął się on od tego, że piłka przeszła między nogami Fernandinho, a dalej Vinicius miał otwartą drogę do bramki. Popędził na bramkę i bezbłędnie wykończył akcję.

Guardiola złapał się za głowę, a potem mógł już tylko patrzeć

Cały mecz był niezwykle emocjonujący, również dla Pepa Guardioli. Szkoleniowiec Manchesteru City bardzo energicznie reagował na wydarzenia na boisku. Tak było chociażby w pierwszej połowie, kiedy dogodnej sytuacji nie wykorzystał Riyad Mahrez. Guardiola wyskoczył wówczas z ławki i wymachiwał ręką wołając "Ryiad!".

Natomiast w drugiej połowie, najprawdopodobniej jednemu z kibiców, udało się nagrać reakcję Guardioli na drugiego gola dla Realu. Szkoleniowiec Manchesteru City kiedy tylko zobaczył, że Fernandinho został minięty, aż złapał się za głowę. Następnie uklęknął i tylko czekał na to, co zrobi Vinicius. Na jego nieszczęście, Brazylijczyk się nie pomylił. Zaraz potem Guardiola wstał i poszedł dyskutować z sędzią technicznym.

Mimo tego błędu i kilku innych w pomyłek w grze defensywnej Guardiola był zadowolony z postawy zespołu. - Dobry mecz, myślę, że wszystkim się podobał. Chcieliśmy mieć większy margines, ale to jest piłka nożna. Zagraliśmy bardzo dobrze: kiedy gramy w ten sposób, wynik powinien być najmniej ważną rzeczą. Teraz będziemy musieli pojechać do Madrytu, aby wziąć udział w finale – powiedział na konferencji pomeczowej szkoleniowiec Manchesteru.