Piłkarz Manchesteru City czuje niedosyt po kapitalnym półfinale. "Mogliśmy ich dobić"

Manchester City wyszedł na prowadzenie już po 94 sekundach od rozpoczęcia meczu. Pierwszego gola strzelił Kevin De Bruyne. Po jedenastu minutach drużyna Pepa Guardioli prowadziła już dwiema bramkami, ale po czasie zaczęła popełniać błędy, które wykorzystywał Real Madryt. Finalnie Manchester City aż cztery razy stracił dwubramkową przewagę, która mogła zapewnić im więcej spokoju w rewanżu na Santiago Bernabeu (stadion Realu Madryt).

Manchester City powinien wygrać więcej? "Nie potrafiliśmy wykorzystać przewagi"

- Dla kibiców był to z pewnością wspaniały mecz - mówił o wyniku Phil Foden, pomocnik Manchesteru City. Anglik zwrócił jednak uwagę na to, że dla zespołu byłoby lepiej, jakby wykorzystał wszystkie możliwe okazje.

- Wiemy, że jeśli oddamy Realowi piłkę w pewnych sektorach, mogą nas potwornie ukarać. To coś, nad czym musimy popracować przed rewanżem. Momentami gra toczyła się od jednego końca boiska do drugiego. Mieliśmy swoje okazje, by ich dobić i takie szanse trzeba wykorzystywać - dodał Foden w BT Sport.

W podobnym tonie wypowiedział się też Bernardo Silva, który strzelił gola na 4:2 dla Manchesteru City. - Szczerze mówiąc, uważam, że pierwsze 20 minut było bardzo dobre. Sposób, w jaki naciskaliśmy, kontrolowaliśmy grę, tworzyliśmy szanse. Przez te 90 minut czuliśmy, że mogliśmy wygrać dużo wyżej. Niestety nie potrafiliśmy wykorzystać przewagi. Taka jest Liga Mistrzów, graliśmy przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie i wciąż jest to dla nas dobry wynik - mówił Portugalczyk.

Manchester City i Real Madryt mają siedem dni na to, aby ułożyć plan na kolejne bezpośrednie spotkanie. Półfinałowy rewanż odbędzie się 4 maja o godz. 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Drugą parę półfinałową tworzą Liverpool i Villarreal.