Lewandowski ogląda się za siebie. A tam Benzema. 86:85 w LM

Do zakończenia tegorocznej edycji Ligi Mistrzów pozostały zaledwie cztery spotkania - rewanż na Santiago Bernabeu pomiędzy Realem i Manchesterem City, dwumecz Liverpoolu z Villarrealem, a także wielki finał. Niewykluczone, że w meczach tych Karim Benzema zdoła wskoczyć na podium klasyfikacji wszech czasów, jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Królika Bugsa nie było, ale był Benzema. Kosmiczny mecz City z Realem w LM

Benzema bohaterem Realu Madryt

Francuski napastnik Realu Madryt po raz kolejny był decydującą postacią swojego zespołu. 34-latek dwukrotnie wpisał się na listę strzelców - najpierw w 33. minucie strzelił gola na 2:1, a następnie w 82. minucie popisał się niezwykłym spokojem i sprytem, pokonując Edersona z 11. metrów strzałem "Panenką". Benzema ustalił tym trafieniem wynik na 4:3.

Można tylko się zastanawiać, jak wyglądałby ten sezon Realu Madryt, gdyby nie trafienia francuskiego napastnika. W 41 spotkaniach strzelił on już 41 bramek, a do tego dołożył 13 asyst. Pod względem goli we wszystkich rozgrywkach 34-latek ustępuje jedynie Robertowi Lewandowskiemu, który ma 48 trafień na koncie.

Benzema goni Lewandowskiego

Dwie bramki Benzemy na Etihad Stadium sprawiły, że gwiazdor Realu Madryt wyprzedził kapitana reprezentacji Polski w klasyfikacji strzelców tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Francuz ma już 14 goli na koncie, podczas gdy Polak zakończył udział w rozgrywkach z 13 bramkami.

Co więcej, Francuz jest coraz bliżej napastnika Bayernu Monachium w klasyfikacji strzelców wszech czasów w Lidze Mistrzów. Na ten moment Karim Benzema ma 85 goli i zajmuje czwarte miejsce. Do trzeciego Lewandowskiego traci już tylko jedną bramkę.

Benzema już przed Lewandowskim. Oto klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów

Aktualna klasyfikacja strzelców wszech czasów w Lidze Mistrzów