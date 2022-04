Benzema już przed Lewandowskim. Oto klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów

W emocjonującym pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów Manchester City pokonał Real Madryt 4:3. Dwie bramki dla hiszpańskiej ekipy zdobył Karim Benzema i dzięki temu wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców obecnej edycji Ligi Mistrzów, wyprzedzając Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Wielki Benzema dał nadzieję Realowi. I dogonił Lewandowskiego [WIDEO]

Karim Benzema znów zachwyca w Lidze Mistrzów. Kolejne trafienia Francuza

Francuski napastnik zdobył pierwszą bramkę w 33. minucie starcia. Ferland Mendy dograł piłkę w pole karne, a Benzema pewnym uderzeniem umieścił ją w siatce. Gracz Realu Madryt drugie trafienie dołożył w końcówce spotkania.

W 81. minucie Aymeric Laporte zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym i sędzia zdecydował się odgwizdać rzut karny. Do wykonania "jedenastki" podszedł Benzema i nie pomylił się, trafiając do bramki strzeżonej przez Edersona.

Benzema po raz kolejny przypomniał o swojej skuteczności w rozgrywkach Ligi Mistrzów i obecnie jest liderem klasyfikacji strzeleckiej rozgrywek z 14 trafieniami na swoim koncie. Francuz wyprzedził w ten sposób Roberta Lewandowskiego, który po odpadnięciu Bayernu z LM, nie będzie miał już szansy na poprawienie strzeleckiego dorobku.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lewandowski czy Benzema? Sneijder woli Francuza i wyjaśnia dlaczego

Bramki francuskiego atakującego mogą mieć również duży wpływ na tegoroczną nagrodę Złotej Piłki. Benzema jest bowiem jednym z faworytów do wygranej, a jak typują zagraniczne media, dobra postawa w Lidze Mistrzów zdecydowania przybliży go do wygranej.

Top 5 klasyfikacji strzeleckiej obecnej edycji Ligi Mistrzów: