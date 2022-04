Benzema zabawił się na 11. metrze. Jaki luz, jaka technika [WIDEO]

Manchester City i Real Madryt zaciekle walczą w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli w ciągu pierwszych jedenastu minut gry wyszli na dwubramkowe prowadzenie. "Królewskich" w pierwszej połowie było stać na kontaktowe trafienie, którego autorem został Karim Benzema.

Szaleństwo w Manchesterze trwa. City zdobyło kolejną bramkę. Real odpowiedział chwilę później

Po zmianie stron na 3:1 podwyższył Phil Foden. Kilkadziesiąt sekund później było jednak już 3:2. Kapitalny rajd lewą stroną przeprowadził Vinicius Junior. Brazylijczyk zwieńczył go pewnym uderzeniem w długi róg bramki gospodarzy i tym samym znów zmniejszył straty swojej drużyny. Ci, którzy myśleli, że piłkarze obu drużyn już się wystrzelali, mocno się pomylili.

W 74. minucie Manchester City konstruował kolejny atak pozycyjny. Piłka trafiła do Ołeksandra Zinczenki, który został sfaulowany przez jednego z rywali przed polem karnym. Znajdujący się blisko sędzia nie przerwał jednak gry, a pozwolił na jej kontynuowanie, gdyż futbolówkę przejął Bernardo Silva. Portugalczyk wykorzystał rozkojarzenie obrońców Realu wdarł się w pole karne, a następnie kapitalnym uderzeniem pokonał Courtoisa.

Osiem minut później znów nastąpiła odpowiedź piłkarzy Realu Madryt. Aymeric Laporte zagrał ręką we własnym polu karnym i sędzia nie miał wątpliwości, że przyjezdnym należy się rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Karim Benzema. Francuz pewnie wykorzystał okazję do strzelenia gola. Fantastycznie zmylił bramkarza rywali i podciął piłkę, gdy ten rzucił się już w swój lewy róg. W tym momencie mieliśmy wynik 4:3.