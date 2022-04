Lewandowski? Benzema? Kevin De Bruyne pokazuje: jestem. Fenomen [WIDEO]

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Ma już 30 lat, 206 meczów w Premier League, 53 gole i 85 asyst. Jest trzykrotnym mistrzem Anglii, pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Ligi Angielskiej i triumfatorem Pucharu Anglii. Wszystko z Manchesterem City, niemal wszystko z Pepem Guardiolą. To Kevin De Bruyne napędza tryby wydawałoby się perfekcyjnej maszyny hiszpańskiego trenera. Oczywiście, jak w każdej czasem coś się zatnie. Tak jak w spotkaniu z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów, gdy zespół Guardioli atakował z rozmachem, momentami nie wypuszczał Realu Madryt z własnej połowy, ale przytrafiały się mu błędy w obronie. Pewnie dlatego, że w tej formacji nie ma piłkarza pokroju De Bruyne.

Gol, asysta, kolejna stworzona, ale niewykorzystana sytuacja, 22 podania (88 proc. celnych), cztery długie i cztery celne piłki, a do tego 39 kontaktów z piłką i trzy dryblingi z czego dwa udane. Tak wyglądały liczby rewelacyjnego Belga po pierwszej połowie. Właściwie wszystko co groźne przechodziło przez jego nogi. Zawodnicy Realu nie tyle nie potrafili go powstrzymać, co po prostu nie nadążali za jego geniuszem. Gdy trzeba było przyspieszyć akcję - przyspieszał, gdy trzeba było zwolnić - zwalniał. Kiedy mógł strzelać - strzelał, a kiedy podawać - podawał.

Gol Kevina De Bruyne w meczu z Realem Madryt:

Przed przerwą, gdy Manchester po prostu zgniatał Real, De Bruyne dzielił i panował na murawie. I to do tego stopnia, że tak wielcy piłkarze jak Luka Modrić i Toni Kroos nawet nie zbliżyli się do jego poziomu. W drugiej połowie, gdy coraz więcej do powiedzenia miał Real, belgijski pomocnik nie błyszczał aż tak, jak przed przerwą. Wciąż był mózgiem drużyny, koncentrował uwagę piłkarzy Realu, ale główne role grali inni.

Asysta Kevina De Bruyne w meczu z Realem Madryt:

Właściwie jedynym piłkarzem półfinału na Etihad Stadium, który zbliżył się do Belga był jego klubowy kolega Ołeksandr Zinczenko. Jasne, nie upilnował Karima Benzemy przy pierwszym golu dla Realu Madryt, ale świetnie grał na wyprzedzenie, często włączał się do akcji ofensywnych, a przecież grał na pozycji lewego obrońcy. De Bruyne często ustawiał się tuż przed nim, tak jakby czuł, że razem mogą rozmontować Real Madryt. I gdyby nie błędy w obronie, robiący coś z niczego Benzema, a także błysk Viniciusa Juniora, to sprawa awansu do finału byłaby już rozstrzygnięta w pierwszym meczu.

A tak Manchester City nie może być niczego pewny. Real Madryt pokazał w Manchesterze charakter i wciąż jest w grze. Zespół Carlo Ancelottiego nie zważał na posiadanie piłki, współczynnik przewidywanych goli. Czekał, momentami bezradnie, ale wykorzystał swoje szanse, błędy rywali i choć przegrał 3:4, to na rewanż może czekać z nadzieją na wielki finał Ligi Mistrzów w Paryżu.

Tak jak Kevin De Bruyne na wysyp indywidualnych nagród, bo gdy wygra Premier League, Ligę Mistrzów, a może także mistrzostwa świata z reprezentacją Belgii, to nie będzie już tylko tylko pokazywał: jestem. Będzie mógł śmiało powiedzieć: jestem najlepszy!