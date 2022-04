Manchester City - Real Madryt. Gdzie oglądać hit Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Piłkarze Manchesteru City nadal czekają na triumf w Lidze Mistrzów. Angielskiej drużynie udało się już dominować w krajowych rozgrywkach, lecz pomimo wielomilionowych inwestycji, zawodzą oni w decydujących meczach Ligi Mistrzów. Zadanie stojące przed nimi w półfinale będzie dodatkowo trudniejsze ze względu na rywala Real Madryt radzi sobie bowiem znakomicie w europejskich pucharach na wiosnę.

W poprzedniej fazie rozgrywek podopieczni Pepa Guardioli okazali się lepsi od Atletico Madryt (1:0 w dwumeczu), natomiast Real triumfował nad Chelsea (5:4 w dwumeczu). Obie ekipy nie zawodzą także w rozgrywkach ligowych. Piłkarze z Madrytu wysoko wygrywali z Osasuną oraz Sevillą, natomiast gracze z niebieskiej części Manchesteru nie dali szans Brighton i Watfordowi, choć przegrali z Liverpoolem w półfinale FA Cup.

Manchester City - Real Madryt. Karim Benzema dogoni Roberta Lewandowskiego?

Starcie z Realem Madryt będzie szansą dla Karima Benzemy, który może wyprzedzić Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski ma póki co 13 bramek, a Francuz - 12. Polak rzecz jasna nie będzie miał już możliwości na poprawę bilansu strzeleckiego. Dla Benzemy dobry występ w LM ma dodatkową wagę, ponieważ może znacząco przybliżyć go do triumfu w walce o Złotą Piłkę.

Obie ekipy do tej pory mierzyły się ze sobą sześć razy i bilans starć pomiędzy nimi jest wyjątkowo wyrównany. Dwa mecze zakończyły się wygraną Realu, dwa to triumfy Manchesteru City, a w kolejnych dwóch nie udało się wyłonić zwycięzcy.

Manchester City - Real Madryt. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Manchester City – Real Madryt zaplanowano na wtorek 26 kwietnia o godzinie 21.00. Transmisje tego spotkania będzie można zobaczyć w stacji Polsat Sport Premium 1. Dla subskrybentów Polsatu Box Go dostępny będzie również stream online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.