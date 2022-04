Manchester City - Real Madryt. Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Oba zespoły mają za sobą udane ćwierćfinały rozgrywek. Manchester City wyeliminował po wyrównanym dwumeczu Atletico Madryt (1:0), zaś Real awansował do półfinału dzięki wygranej z Chelsea (4:5). Teraz stawką dwumeczu będzie awans do finału rozgrywek. Spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco, a kibice mogą liczyć na wiele bramek. City będzie chciało powtórzyć sukces sprzed roku i znów zagrać w finale, natomiast Real zrobi wszystko, aby wrócić na europejski tron.

Liga Mistrzów. Jak wyglądały poprzednie mecze obu drużyn?

W przeszłości Manchester City z Realem Madryt mierzyły się sześć razy. Bilans tych spotkań rozkłada się wyjątkowo równomiernie, bo dwa razy górą było City, dwa razy Real i dwukrotnie padł remis. Obie drużyny zdobyły w tych meczach łącznie po siedem bramek.

Ostatni raz Manchester City z Realem Madryt mierzył się przed dwoma laty. Wówczas w 1/8 finału Ligi Mistrzów lepszy był zespół z Manchesteru, który wygrał w dwumeczu 4:2. Na Etihad Stadium angielski klub wygrał 2:1, a bramki zdobyli wtedy Raheem Sterling, Gabriel Jesus oraz Karim Benzema.

Klasyfikacja strzelców. Benzema dogoni Lewandowskiego?

Wtorkowy wieczór może być wyjątkowy dla Karima Benzemy. Jeśli francuski napastnik strzeli gola, to dogoni Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców tegorocznej Ligi Mistrzów. Lewandowski ma na koncie trzynaście trafień, jednak nie powiększy już tego dorobku, ponieważ Bayern odpadł z rozgrywek. Benzema ma jeszcze przed sobą co najmniej dwa mecze w rozgrywkach i wiele wskazuje na to, że może on przegonić Polaka.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że Benzema rozegra we wtorek swój 600. mecz w barwach Realu Madryt. Francuz będzie szóstym piłkarzem w historii klubu, który zaliczył tyle występów. Wcześniej sztuka ta udała się tylko Fernando Hierro, Sergio Ramosowi, Manolo Sanchisowi. Ikerowi Casillasowi oraz Raulowi Gonzalesowi. Benzema zapiszę się więc w historii "Królewskich".

Liga Mistrzów. Manchester City - Real Madryt. Gdzie oglądać?

Początek spotkania na Etihad Stadium zaplanowano na wtorek 26 kwietnia na godzinę 21:00. Transmisję meczu półfinałowego przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Dla subskrybentów Polsatu Box Go dostępny będzie również stream online. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.